Motociclista cade nel bosco: i soccorritori lo trasportano in barella per un chilometro

Complesso intervento di soccorso nel pomeriggio nei boschi di Montecuccoli. L'uomo si era ferito ad una gamba ed è stato necessario portarlo fino al punto dove si era fermata l'ambulanza

Un motociclista è caduto, ferendosi ad una gamba, mentre stava percorrendo un sentiero nei boschi di Montecuccoli, nel comune di Cantagallo. E' successo nel pomeriggio di oggi, sabato 22 ottobre, ed è stata necessaria una complessa operazione di soccorso per poter recuperare l'infortunato. Il motociclista non era infatti in grado di muoversi a causa della lesione riportata alla gamba e l'ambulanza inviata dal 118 non poteva raggiungere il punto dell'incidente. E' stata quindi organizzata una squadra di soccorso composta dai vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo con il supporto del personale Saf e dai volontari del Soccorso Alpino che, insieme ai sanitari del 118, hanno raggiunto a piedi il motociclista e, dopo averlo stabilizzato, lo hanno portato con la barella "toboga" per circa un chilometro fino al punto dove era rimasta l'ambulanza. L'uomo è stato poi portato in ospedale dove è stato trattato in codice giallo.

