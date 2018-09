30.09.2018 h 18:00 commenti

Moto contro auto, soccorso un centauro 33enne

L'incidente è successo in via Nuova di Schignano poco dopo le 17. Sul posto un'ambulanza della Misericordia di Vaiano, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, domenica 30 settembre, in via Nuova per Schignano nel Comune di Vaiano.

Il 118 ha soccorso un motociclista di 33 anni in codice giallo che si è scontrato con un'auto all' altezza delle scuole medie . Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione la moto che procedeva da Vaiano verso Schignano, si è scontrata con la macchina che è uscita da via Traversa. L'urto ha fatto cascare a terra il motociclista che ha impattato contro il lato sinistro della vettura. L'ambulanza della Misericordia di Vaiano ha trasportato il 33enne al Santo Stefano.

Nello scontro il serbatoio della motocicletta ha perso del carburante, per questo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

