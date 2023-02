03.02.2023 h 19:47 commenti

Mostro di Firenze, la Procura dice "no" a nuove indagini sulla pista pratese

Rigettata la richiesta di riapertura delle indagini presentata dai familiari dei delitti di Scandicci e degli Scopeti sull'ex legionario Giampiero Vigilanti. I loro legali stanno valutando se richiedere l'avocazione alla procura generale

La Procura di Firenze mette una pietra tombale sulla cosiddetta "pista pratese" degli otto duplici omicidi commessi dal Mostro di Firenze. Il procuratore Luca Turco e la sostituta Beatrice Giunti hanno rigettato richiesta dei familiari delle vittime uccise a Scandicci nel 1981 e a Scopeti nel 1985, di riaprire le indagini sul legionario di Prato, Giampiero Vigilanti, oggi 93enne. L'atto è stato notificato in queste ore ai loro avvocati, Vieri Adriani, Valter Biscotti e Antonio Mazzeo.Nel documento i magistrati sottolineano la mancanza di elementi nuovi per giustificare una nuova inchiesta. "Le nuove investigazioni – si legge nel provvedimento – potrebbero anche in ipotesi esitare in modesti risultati che, tuttavia, valutati unitamente al materiale preesistente certamente utilizzabile devono essere in grado di giustificare un sostanziale ribaltamento del quadro indiziario, secondo la regola propria al regime della prova indiretta espresso nell'antico brocardo quae singula non probant et unita probant".Alla base della richiesta di riapertura delle indagini del maggio 2022 ci sono elementi balistici, genetici e testimoniali che secondo i legali delle famiglie delle vittime devono essere ulteriormente approfonditi ma anche altri elementi sinora non considerati sul legionario pratese, già al centro di un'indagine archiviata dal Gip nel novembre 2020. Secondo i due magistrati alcune osservazioni “trovano risposta negli atti di indagine già svolti”in quel procedimento del 2017.Quanto alle nuove testimonianze, i legali delle famiglie delle due coppie uccise a Scandicci e a Scopeti chiedono alla procura di sentire Claudio Marucellli Di Biasi, pluripregiudicato, oggi 72enne, in carcere per aver ucciso un anziano a Vaiano durante una rapina, arrestato nuovamente nel 2002 in Calvana dove era scappato al termine di un permesso premio. Vicino di casa di Vigilanti e come lui frequentatore degli ambienti di destra, avrebbe raccontato a suor Elisabetta che il legionario era al contempo organizzatore di campi paramilitari in Calvana e uno dei responsabili dei delitti attribuiti al mostro. E’ la stessa suora a riportare queste confidenze in una recente intervista a Stefano Brogioni de La Nazione, registrata in un file audio. Dichiarazioni che secondo i legali meritano un confronto fra i due.Secondo la Procura di Firenze non ci sono prove dell’esistenza di questi campi paramilitari in Calvana anche se se ne parla, e vengono allegati dai tre avvocati, in vecchi articoli sulla scoperta di depositi di armi e misteriosi omicidi in zona in alcuni verbali. Il collegamento con gli ambienti eversivi degli anni Sessanta-Settanta, viene quindi stroncato sul nascere così come l’approfondimento della conoscenza di Vigilanti da parte dei Sisde.Sulla richiesta di sentire Marucelli e suor Elisabetta invece, non c’è alcuna risposta. Elemento questo che potrebbe portare i tre legali a una richiesta di avocazione alla Procura generale.A questo punto si attende di sapere anche l’esito dell’opposizione alla richiesta di archiviazione dell’altro procedimento pendente contro ignoti presentata il 22 luglio 2022 sulla cartuccia Pacciani.In ogni caso il troppo tempo trascorso dai fatti e la scomparsa di molti dei protagonisti diretti e indiretti della vicenda fanno sparire il raggiungimento della verità come una chimera.Dopo quasi 40 anni dagli ultimi fatti, dunque, l’inchiesta sul mostro di Firenze rimane ferma alla condanna in primo grado a più ergastoli di Pietro Pacciani che, assolto in Appello, è morto prima del nuovo processo di secondo grado ordinato dalla Cassazione. Per quattro di quegli otto delitti sono stati condannati in via definitiva Mario Vanni e Giancarlo Lotti, i cosiddetti “compagni di merende”, entrambi deceduti.