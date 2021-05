05.05.2021 h 17:46 commenti

Mostra una patente falsa alla polizia municipale: denunciato

L'uomo era stato fermato per un normale controllo dagli agenti motociclisti in via Nenni. Il documento cinese che ha esibito è risultato contraffatto. Oltre alla denuncia è stata sequestrata per tre mesi l'auto su cui si trovava

E’ stato fermato per un normale controllo di viabilità dagli agenti del reparto motociclistico della polizia municipale ed ha tentato di ingannare gli operatori mostrando loro una patente falsa. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri 5 maggio in via Nenni, dove gli agenti durante una ordinaria verifica di viabilità, hanno richiesto al conducente di un’auto i suoi documenti di guida e questi ha consegnato una patente cinese che solo apparentemente era genuina.Infatti il documento è stato riconosciuto dall’occhio esperto degli agenti come contraffatto. La persona è stata denunciata per produzione ed uso d'atto falso e sanzionata per guida senza patente. L’auto inoltre è stata sequestrata per tre mesi.

