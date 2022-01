04.01.2022 h 13:39 commenti

Mostra il green pass ma non è suo, denunciato per sostituzione di persona

Controllo della polizia in una sala giochi nella zona del Pino. Identificati tutti i presenti tra i quali l'uomo che stava utilizzando la certificazione verde intestata ad un'altra persona

Ha mostrato sì il green pass, ma non il suo bensì quello di un connazionale. Un cinese di 30 anni è stato denunciato dalla olizia dopo il controllo fatto nella serata di ieri, lunedì 3 gennaio, in una sala giochi nella zona del Pino. Gli agenti hanno identificato tutti i presenti; quando il cinese ha mostrato la schermata del proprio telefono cellulare con le indicazioni del green pass, i poliziotti hanno deciso di fare accertamenti dai quali è emerso che la certificazione era riferibile ad un altro uomo. Il trentenne è stato denunciato per sostituzione di persona e sanzionato per l'inosservanza delle norme antiCovid.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus