02.02.2022 h 10:53 commenti

Mostra il green pass di un altro e fornisce false generalità: multato e denunciato

E' successo durante un controllo della polizia municipale in un bar nella zona di viale Galilei. L'uomo era riuscito a ingannare anche il barista nei confronti del quale non sono stati presi provvedimenti

Ha presentato il green pass di un’altra persona dichiarando falsamente più volte le sue generalità. Per questo motivo un cittadino pakistano è stato multato e denunciato dalla polizia municipale.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 31 gennaio in un bar in viale Galileo Galilei dove una pattuglia del reparto motociclistico ha richiesto a diversi avventori dell’esercizio di mostrare la certificazione verde obbligatoria. Tra questi c'era una persona straniera di etnia pakistana la quale, asserendo di non avere con sé alcun documento, ha comunque mostrato un green pass valido, dichiarando di essere il titolare della certificazione.

Gli agenti si sono però insospettiti per l’indisponibilità dell’uomo a produrre un valido documento ed anche a recarsi semplicemente a prenderlo con loro. Quindi hanno deciso di accompagnarlo per i dovuti accertamenti al Comando dove, vista la sua indisponibilità a cooperare, l’uomo è stato sottoposto a fotosegnalamento ai fini della sua certa identificazione. La persona è così stata scoperta in quanto non era il titolare del green pass che aveva mostrato.

E’ stato quindi multato con 400 euro di sanzione perché privo della certificazione verde e denunciato a piede libero per il reato di sostituzione di persona e false generalità fornite a pubblico ufficiale. E’ inoltre emerso che l’uomo era riuscito ad ingannare anche l’esercente del bar che aveva eseguito il controllo nei confronti del cliente e che nulla poteva fare per accertare la sua reale identità. Il commerciante non è stato quindi sanzionato.