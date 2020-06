25.06.2020 h 15:49 commenti

Mostra attestato e documenti di un connazionale spacciandoli per i suoi: denunciato

Il giovane è stato scoperto durante un controllo della polizia municipale in un negozio di parrucchiere. Sequestrati anche prodotti per capelli irregolarmente etichettati. Il titolare multato con una sanzione da 1.500 euro

Pensava di farsi passare per un altro ma l’inganno non è riuscito di fronte all’attento controllo degli agenti dell'unità Commerciale della polizia municipale che ha smascherato un giovane cinese, clandestino in Italia, che gestiva un’attività di acconciatore nella zona di via Traversa del Crocifisso. L'uomo aveva utilizzato i documenti e l'attestato di qualifica di un connazionale.

E' successo nell'ambito di controlli di routine effettuati dagli agenti nelel attibvità commeciali della città. Durante l'ispezione il giovane cinese si è qualificato come responsabile tecnico mostrando a supporto sia l'attestato regionale di qualifica professionale sia i documenti di soggiorno e d'identità. Questi risultavano genuini ma gli agenti, insospettiti da piccole differenze somatiche tra la foto riportata sui documenti e la persona dinanzi a loro, hanno fatto alcune domande di verifica, ricevendo risposte lacunose e contraddittorie. Avendo forti dubbi sull'identità fornita, gli agenti hanno quindi accompagnato il sedicente tecnico presso il Comando di piazza dei Macelli per l’identificazione con fotosegnalamento. Dalle impronte è emerso che la persona non era l'intestatario dei documenti, anzi risultava clandestina sul territorio nazionale. I documenti sono stati sottoposti a sequestro penale e l’uomo è stato denunciato per i reati di sostituzione di persona e false attestazioni sulla propria identità, oltre al reato di permanenza irregolare sul territorio nazionale ed è stato messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Prato per gli adempimenti amministrativi di competenza.

Inoltre gli agenti hanno accertato la presenza nel negozio di prodotti per capelli irregolarmente etichettati, tanto da rendere impossibile risalire ai dati di produzione, provenienza e composizione chimica, per un totale di 144 pezzi fra flaconi e tubetti. Il titolare dell’attività, un cittadino cinese non presente al momento dell’accesso, è stato pertanto sanzionato amministrativamente per un totale di 1.500 euro sia in relazione all’assenza del responsabile tecnico designato durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore, sia per l’uso di prodotti con etichettature non conformi.