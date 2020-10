08.10.2020 h 13:41 commenti

Mostra ai poliziotti una patente falsa, venticinquenne denunciato

Il giovane è stato controllato in viale Vittorio Veneto insieme ad altre due persone. Perquisito, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico

E' stato trovato con un coltello a serramanico e con una patente di guida rilasciata dall'autorità lituana e successivamente risultata falsa. Un georgiano di 25 anni è stato arrestato dagli agenti delle Volanti intervenuti nella mattina di ieri, mercoledì 8 ottobre, in viale Vittorio Veneto per identificare tre persone segnalate all'interno di un'auto in sosta. Il giovane, alla richiesta di mostrare i documenti, ha tirato fuori la patente falsa. Ulteriori accertamenti hanno consentito alla polizia di appurare che il venticinquenne non ha mai ottenuto il permesso di soggiorno. A suo carico una denuncia per possesso e fabbricazione di documenti falsi, porto abusivo di arma e ingresso e soggiorno illegale nello Stato italiano. Gli altri due identificati sono un georgiano di 39 anni, denunciato per non aver rispettato il foglio di via emesso dalla questura a marzo dello scorso anno, e un connazionale di 36 irregolare e, quindi, colpito da ordine di espulsione.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus