Mostra ai carabinieri il green pass di una persona più giovane e di sesso diverso dal suo: denunciato

E' successo durante i controlli effettuati nelle sale slot e nei locali della città che hanno portato i militari ad elevare anche altre sanzioni per il mancato rispetto delle normative anticontagio

Quando i carabinieri del Radiomobile, impegnati in una serie di controlli nelle sale slot cittadine, gli hanno chiesto di mostrare il green pass, lui non ha avuto esitazioni nel tirare fuori il cellulare e far vedere lo screenshot del certificato. Peccato che questo riportasse l'identità di una persona non solo più giovane ma anche di sesso diverso, visto che era di una donna. Per questo motivo un cittadino cinese, poi risultato essere anche clandestino in Italia, è stato denunciato dai militari sia per sostituzione di persona che per la legge sull’immigrazione, nonché segnalato per le procedure di espulsione. L’uomo è stato naturalmente anche sanzionato anche in ordine alla normativa Covid sul green pass.

I controlli dei carabinieri sono proseguiti nella serata di ieri 27 novembre, supportati anche da personale del Nas di Firenze, con verifiche nei locali pubblici e in alcune sale da ballo, rilevando anche qui delle sanzioni amministrative per inosservanza delle normative di sicurezza Covid.