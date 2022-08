01.08.2022 h 10:49 commenti

Mostra agli agenti della Municipale la patente del fratello gemello: denunciato

L'uomo era stato fermato per un normale controllo. Il suo documento, come appurato poi dagli agenti, gli era stato revocato e da allora utilizzava quello del congiunto

La sua patente gli era stata revocata ma lui continuava a guidare usando il documento del fratello gemello. E' quanto scoperto dalla polizia municipale che nei giorni scorsi ha fermato un 66enne italiano per un normale controllo di viabilità. L'uomo ha mostrato agli agenti una patente di guida scaduta di validità ma rinnovata, esibendo contestualmente il foglio del rinnovo. Tuttavia, ad un più attento controllo da parte degli agenti, è emerso che in realtà il soggetto alla guida del veicolo non era il titolare della patente di guida esibita, ma il fratello gemello che non è titolare di patente perché revocata. L'uomo è stato quindi denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di sostituzione di persona.

