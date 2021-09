20.09.2021 h 13:18 commenti

Morto sul lavoro, la Procura dispone una perizia sul macchinario

Servirà a capire perché i sistemi di sicurezza non sono entrati in funzione. Oggi sarà affidata l'autopsia sul corpo del 48enne pratese



La perizia sul macchinario, che è sotto sequestro, servirà a chiarire molti aspetti di questa ennesima tragedia sul lavoro avvenuta nel distretto tessile. Da un primo esame dell'impianto, infatti, non sembrano esserci state manomissioni delle protezioni e del sistema di sicurezza che non sono scattate per bloccare i rulli avvertendo l'inserimento del braccio dell'operaio. Potrebbe quindi trattarsi di un guasto.

Domande a cui il consulente e i tecnici dell'Asl intervenuti venerdì sera e sabato mattina, dovranno dare una risposta chiara per ricostruire la dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità penali.

Oggi, 20 settembre, la Procura affiderà l'incarico per l'autopsia sul corpo dell'operaio, utile anche per capire se l'uomo abbia accusato un malore mentre lavorava al macchinario. Ipotesi questa, formulata da qualche collega poche ore dopo la tragedia.

La famiglia di Siino è chiusa nel suo enorme dolore. La bacheca Facebook dell'operaio e quella della moglie, raccolgono i tantissimi messaggi di saluto e di cordoglio di parenti, amici e conoscenti, increduli per quanto accaduto. Appassionato di calcio e innamorato del ruolo di portiere che ha ricoperto in tante società con grande impegno, Siino era molto conosciuto in quel mondo come testimoniano le numero foto di gruppo sul campo. Da buon siciliano amava anche la pesca e il mare, ma ciò che lo rendeva più orgoglioso erano i successi sportivi della tredicenne che seguiva passo dopo passo. Il giorno prima della tragedia, lui e la moglie avevano festeggiato il 21esimo anniversario di matrimonio e il 29esimo anno insieme. Poche ore dopo l'inizio di un incubo, scoperto nel modo peggiore: non vedendo rientrare a casa il marito e non riuscendo a mettersi in contatto con lui, la donna è corsa all'Alma per capire cosa stava accadendo. I lampeggianti dell'ambulanza, dei vigili del fuoco e dei carabinieri davanti all'azienda hanno dato tragica certezza al suo brutto presentimento.