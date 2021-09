18.09.2021 h 17:33 commenti

Morto sul lavoro, Confindustria: "Promuovere la sicurezza è per noi un Impegno prioritario"

L'associazione esprime profondo cordoglio alla famiglia dell'operaio morto ieri sera nell'azienda Alma spa

"Incredulità e sgomento": queste le reazioni del mondo delle imprese di Confindustria Toscana Nord alla notizia dell'incidente mortale avvenuto ieri sera, 17 settembre, nell’azienda del distretto tessile, Alma spa di Campi, che tra l’altro è associata (leggi). Confindustria Toscana Nord ribadisce il proprio impegno, che considera primario, rispetto a questo tema: “Protocolli e iniziative congiunte con le parti sociali e con gli stessi organismi di controllo, diffusione della cultura della sicurezza con tutti i mezzi e i canali, anche digitali, e soprattutto formazione: sono state e non possono che rimanere queste le linee direttrici delle strategie dell'associazione per arginare gli infortuni. - si legge in un comunicato - Colpisce particolarmente vedere come sede di incidenti anche aziende ritenute da tutti, fondatamente, di specchiata correttezza nell'applicazione delle misure di sicurezza come in tutti gli altri ambiti aziendali. Come tutti i settori che implicano l'impiego di macchinari pesanti, il tessile (tessile in senso stretto: la produzione di tessuti e filati) è oggetto di particolare attenzione per limitare i rischi. Ormai l'evoluzione dei sistemi di sicurezza delle macchine, i massicci investimenti fatti nella formazione e gli obblighi previsti dalla legge costituiscono, se correttamente adottati e applicati, un baluardo che solo fattori remoti e imponderabili potrebbero rendere valicabili”.Confindustria Toscana Nord esprime il suo più profondo cordoglio alla famiglia dell'operaio deceduto e ribadisce: “Ogni caso è un caso a sé, con le sue dinamiche e responsabilità, ma rimangono sempre il dolore per vite prematuramente spezzate e la volontà forte di continuare a fare tutto quanto il possibile per promuovere e realizzare la sicurezza sul lavoro”.