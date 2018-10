14.10.2018 h 23:26 commenti

Morto l’uomo che aveva accusato i vigilantes dell’ospedale di averlo picchiato

A un anno di distanza dal presunto pestaggio è deceduto il sessantenne che fu trovato riverso a terra in una sala del pronto soccorso. Cambia l’ipotesi di reato a carico delle due guardie giurate che hanno sempre respinto ogni addebito: da concorso in lesioni aggravate a omicidio preterintenzionale. Disposta l’autopsia

È morto l’uomo che il 4 ottobre dello scorso anno denunciò di essere stato picchiato da due guardie giurate in servizio all’ospedale Santo Stefano. Sarà l’autopsia, affidata al professor Marco Di Paolo dell'Università di Pisa, a stabilire le cause del decesso dell’uomo che dal giorno del presunto pestaggio, praticamente un anno fa, è sempre rimasto ricoverato in gravi condizioni, prima all’ospedale di Prato e poi in un centro a Impruneta specializzato per la cura di pazienti tetraplegici perché era questa la condizione del sessantenne. Condizione sulla quale la procura e la difesa degli indagati, rappresentata dagli avvocati Giuseppe Nicolosi, Michela De Luca e Antonio Cozza, si sono dati battaglia a colpi di perizie. Per le due guardie giurate, che hanno sempre respinto gli addebiti, cambia l’accusa: da lesioni gravi a omicidio preterintenzionale. La modifica dell’ipotesi di reato è stata notificata oggi, domenica 14 ottobre, dalla questura che ha eseguito il provvedimento della procura. Subito dopo i fatti, ai due vigilanti era stato contestato il tentato omicidio, capo di imputazione successivamente derubricato. I due sono ancora oggi sospesi dal lavoro. Il sessantenne, i cui familiari sono assistiti dall’avvocato Manuele Ciappi, fu soccorso in gravissime condizioni in una sala del pronto soccorso. Un quadro clinico, quello della vittima, già compromesso per precedenti patologie. Gli accertamenti avrebbero escluso che lo stato di infermità sia stato determinato dall’azione addebitata alle due guardie, mentre lo stesso, pare, non si possa dire per alcune fratture che sarebbero invece compatibili con la ricostruzione fatta dagli investigatori. Quella sera, come altre volte in precedenza era successo, l’uomo si presentò al pronto soccorso chiedendo di essere visitato perché non stava bene. Il suo turno non arrivò mai: poco dopo, in una stanza del triage, fu trovato riverso a terra. La scorsa estate il sessantenne fu sentito in sede di incidente probatorio dal giudice. Fornì la sua versione dei fatti ma il riconoscimento dei due indagati come autori del pestaggio non è mai avvenuto. Gli avvocati della difesa nomineranno un consulente per seguire l’esame autoptico.

Edizioni locali collegate: Prato

