Morto l'artista Italo Bolano, ha insegnato a lungo al liceo Copernico

Originario di Portoferraio all'Isola dell'Elba da molti anni abitava con la famiglia a Prato dove aveva esposto le sue opere in più occasioni. Aveva 84 anni

Il mondo dell'arte piange Italo Bolano, artista e docente che ha vissuto a lungo a Prato, dove ha insegnato al liceo Copernico e ha esposto in piùoccasioni le sue opere. Bolano, nato a Portoferraio nel 1936, è morto dopo una lunga malattia nella sua casa a Prato. Aveva compiuto gli studi artistici a Firenze e quelli di composizione architettonica a Padova, insegnando successivamente disegno e storia dell'arte nelle scuole superiori. La salma del pittore sarà esposta alla Misericordia per il saluto degli amici. Italo lascia la moglie Alessandra, le figlie Barbara e Anna:

Il sindaco Matteo Biffoni e l'amministrazione comunale di Prato esprimono il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Italo Bolano. Cordoglio anche da parte del sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai. A Montemurlo sono presenti due opere monumentali in ceramica realizzate dall'artista a fine anni Novanta. Le opere, in via cautelativa, sono state temporaneamente rimosse da piazza della Libertà per consentire i lavori di riqualificazione dello spazio, inseriti nel più vasto progetto del nuovo centro cittadino di Montemurlo, come spiega il sindaco Simone Calamai: "Desidero esprimere il mio personale cordoglio e quello dell'amministrazione comunale per la scomparsa di Italo Bolano, un artista di fama internazionale che Montemurlo ha avuto la fortuna di conoscere ed ospitare più volte".