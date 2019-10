11.10.2019 h 21:34 commenti

Morto l'anziano travolto sulle strisce due settimane fa a Poggetto

Inutili i tentativi dei sanitari del policlinico Careggi. Ieri l'uomo ha smesso di lottare. Ora il motociclista dovrà rispondere di omicidio stradale

Dopo due settimane di sofferenza e di cure disperate da parte dei sanitari del policlinico Careggi, è morto il settantenne investito sulle strisce lungo via Statale davanti al circolo arci di Poggetto lo scorso 26 settembre. È successo ieri, 10 ottobre, ma la notizia si è diffusa in paese solo oggi. Si chiamava Giuliano Diolaiuti e abitava a poca distanza dal luogo dell'incidente. Quando quella mattina è stato investito da una moto che stava sorpassando la fila delle auto ferme al passaggio pedonale, stava tornando a casa dopo aver fatto colazione nel vicino bar Mannelli. Le sue condizioni sono subito apparse gravissime a causa della brutta ferita alla testa riportata nella caduta a terra. Il medico del 118 ha subito chiesto l'intervento dell'elisoccorso, atterrato ai giardini di Piazza dei Caduti. In questi quindici giorni la famiglia ha sperato nel miracolo. Ieri però il settantenne ha smesso di lottare. Il conducente della moto, pratese di 32 anni, ora dovrà rispondere di omicidio stradale. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale di Poggio a Caiano.

