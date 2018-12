05.12.2018 h 13:29 commenti

Morto il pensionato caduto da una scala durante dei lavori di giardinaggio

Il 75enne di Poggio è deceduto ieri all'ospedale dove era ricoverato dal giorno dell'incidente avvenuto una settimana fa. Disposta l'autopsia

E' morto ieri, 4 dicembre, all'ospedale di Prato, Alessandro Donati, il 75enne di Poggio a Caiano che il 28 novembre scorso è rimasto gravemente ferito cadendo da una scala mentre effettuava dei lavori di giardinaggio in un condominio in via Vivaldi a Poggio a Caiano (LEGGI) . Nonostante l'operazione chirurgica a cui è stato sottoposto subito dopo essere stato portato al Santo Stefano, le condizioni del pensionato sono peggiorate ulteriormente fino al decesso.

Il funerale di Donati, molto conosciuto in paese, non è ancora stato fissato in attesa dell'autopsia disposta dal sostituto procuratore Lorenzo Boscagli che ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. In particolare sarà necessario verificare se la morte sia dovuta alle ferite riportate nella caduta o se l'anziano abbia avuto un malore.

I tecnici del dipartimento di prevenzione dell'Asl, intervenuti sul posto subito dopo l'incidente, stanno effettuando degli accertamenti per ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità.