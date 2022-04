06.04.2022 h 19:04 commenti

Morto giocando a calcetto, dopo sei anni il processo è alle fasi iniziali e si avvicina la prescrizione

Un 42enne di Montale accusò un malore fatale la sera dell'11 marzo 2016 al centro sportivo Il Carbonizzo di Montemurlo. Tre gli imputati, oggi il giudice ha rinviato tutto a giugno

E' a rischio prescrizione il processo per la morte di Lorenzo Betti, il 42enne di Montale che la sera dell'11 marzo 2016 ha accusato un malore fatale mentre giocava a calcetto al centro sportivo Il Carbonizzo di Montemurlo. Processo che vede sul banco degli imputati Leonardo Germinara, presidente dell'associazione dilettantistica Superleague, Roberto Cipriani, gestore dell'impianto sportivo, e Samuele Risaliti, compagno di squadra della vittima (avvocati Castelli, Mitresi, Badiani e Monticelli).

L'omicidio colposo si prescrive in 7 anni e mezzo ma a oltre 6 anni di distanza da quella tragedia siamo solo alla seconda udienza dibattimentale che si è svolta oggi, 6 aprile, al Tribunale di Prato. In particolare oggi è stato sentito come testimone il fratello della vittima che si è costituito parte civile insieme al padre e alla sorella, rappresentati dagli avvocati Massimiliano Tesi e Silvia Nesti, e alla moglie e alla figlia che si sono affidate all'avvocato Manuele Ciappi. L'elenco dei testimoni da sentire però è molto lungo. Solo una delle tre difese ne ha presentati una quarantina. Il giudice ne è consapevole e ha fissato la prossima udienza all'inizio di giugno ma l'orologio corre velocissimo e senza una tabella di marcia serrata si rischia di arrivare a sentenza fuori tempo massimo anche mettendo in conto qualche mese di proroga legato a un paio di sospensioni registrate in passato.

Lorenzo Betti era in campo senza aver mai presentato il certificato medico, obbligatorio per il torneo a cui la sua squadra stava partecipando. Secondo l'accusa, sostenuta dal pubblico ministero Lorenzo Gestri, se fosse stato obbligato a sottoporsi ad una visita medica per il rilascio del certificato sportivo agonistico, sarebbe emersa la patologia cardiaca della quale soffriva e che gli provocò il malore fatale.

Oggi il fratello della vittima, ha confermato che la “Cs prova” era una squadra fatta da un gruppo di amici che la sera si ritrovava per giocare a calcetto e mangiare una pizza. Un momento di svago più che la volontà di centrare obiettivi agonistici. Quel torneo però prevedeva che i giocatori fossero in possesso del certificato medico. Secondo l'accusa Germinara avrebbe dovuto pretenderlo anche nella sua qualità di organizzatore del torneo che si stava giocando a Montemurlo, Cipriani avrebbe dovuto assicurarsi che tutto fosse a posto, e Risaliti, indicato come il referente della squadra, avrebbe dovuto verificare la presenza dei certificati dei compagni.