09.01.2024 h 10:48 commenti

Morto Giampiero Vigilanti, ex legionario indagato per i delitti del mostro di Firenze

Ex soldato della Legione straniera, 93 anni, Vigilanti è morto all'ospedale di Prato dove era ricoverato. Per anni ritenuto presunto tassello della pista pratese sugli omicidi delle coppiette, non arrivò mai a processo perché la sua posizione fu archiviata

E' morto nella mattina di oggi, martedì 9 gennaio, Giampiero Vigilianti, ex legionario, tra gli ultimi indagati per i delitti del mostro di Firenze. Vigilanti, 93 anni compiuti lo scorso novembre, originario di Vicchio del Mugello ma da sempre residente a Prato, era ricoverato all'ospedale Santo Stefano. Il nome dell'ex soldato della Legione straniera è rimbalzato a lungo sulle pagine di cronaca perché ritenuto presunto tassello di quella pista pratese sui duplici omicidi del mostro mai emersa fino in fondo, mai provata, mai chiarita. Nella sua abitazione, al Cantiere, i carabinieri, negli anni '90, trovarono una collezione di proiettili Winchester serie H, stesso tipo utilizzato per uccidere le coppiette. Lui, appassionato di armi, disse che quei proiettili li aveva trovati al poligono e se l'era portati a casa. Passarono molti anni prima che il suo nome finisse sul registro delle notizie di reato: la procura di Firenze lo iscrisse nel 2017, insieme a quello di un medico. Si indagò a lungo sul passato dell'ex legionario, sui suoi rapporti e le sue frequentazioni nel Mugello e in particolare a Vicchio dove era nato come Pietro Pacciani. Anni di indagini fino all'archiviazione. Un'archiviazione che ora, con la morte di Vigilanti, sembra definitiva su tutti i fronti: dei tanti coinvolti nelle varie inchieste, chi come imputato e chi solo come indagato, non è rimasto più nessuno.Anche la procura di Prato si è occupata in passato di Vigilanti: nel 2019, il sostituto Laura Canovai chiese e ottenne il rinvio a giudizio per maltrattamenti in famiglia al termine di un'inchiesta aperta in seguito alla denuncia della moglie. Vigilanti, difeso dall'avvocato Diego Capano, fu processato e condannato.