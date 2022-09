31.08.2022 h 19:29 commenti

Morto Fulvio Silvestrini, fondatore della Bottega d'Arte di Iolo e promotore di iniziative culturali

Silvestrini, 82 anni, è stato stroncato da un malore mentre era in auto. Famose le sue iniziative per promuovere la lettura. Con un camioncino portava in giro la sua sconfinata collezione di libri e giornali per invitare la gente a leggere

E' morto Fulvio Silvestrini, 82 anni, ex sacerdote, volto storico dell'associazionismo, fondatore della Bottega d'Arte di Iolo, molto impegnato nel sociale e in iniziative che coniugavano la cultura, in particolare la lettura, con l'ambiente e il recupero di materiali destinati alla discarica. Fulvio Silvestrini è stato stroncato da un malore mentre era in macchina, in via Ferraris. Immediato l'allarme al 118. Il medico dell'ambulanza inviato subito sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La procura ha liberato la salma senza disporre accertamenti perché non ci sono dubbi sulle cause naturali della morte.

Silvestrini era molto conosciuto in città per le sue tante iniziative e per la partecipazione ad incontri pubblici politici e sociali a cui prendeva parte con interventi nei quali esprimeva la sua opinione per affermare la democrazia ed essere parte attiva dei cambiamenti e delle proposte.

Amante della lettura, collezionista di libri, giornali e riviste, era riuscito ad aprire una emeroteca per la quale, negli ultimi anni, aveva chiesto aiuto al Comune per poterla valorizzare, sistemare in uno spazio apposito e metterla a disposizione di tutti. Tra le iniziative che portano la sua firma ci sono “Chioschetti intelligenti” e “I giornali in carovana”: libri e giornali caricati su un furgoncino e portati in giro per le frazioni di Prato al solo scopo di invitare la gente a leggere, ad informarsi, a saperne di più.



