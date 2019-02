27.02.2019 h 18:36 commenti

Morto dopo la lite al ristorante, sarà processato in Corte d'Assise l'uomo che sferrò il pugno

I fatti risalgono al settembre del 2016: i due iniziarono a litigare nel locale per poi uscire fuori. La vittima trovata con il cranio fracassato. Il decesso in ospedale dopo quattro giorni di agonia

E' stato rinviato a giudizio, e comparirà il prossimo 4 aprile davanti ai giudici della Corte d'Assise, il cinese di 42 anni che nel settembre del 2016 colpì un connazionale con un pugno durante una lite all'esterno di un ristorante cinese sotto la galleria commerciale che collega via Pistoiese e via Filzi. L'uomo, che aveva 53 anni, morì poi dopo quattro giorni di agonia nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Stefano dove era stato ricoverato con il cranio fracassato.

L'imputato, che è difeso dall'avvocato Christian Vannucchi, dovrà rispondere dell'accusa di omicidio preterintenzionale.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la lite tra i due cinesi sarebbe iniziata all'interno del locale, per poi proseguire fuori. Le immagini delle telecamere di sicurezza avrebbero ripreso la vittima colpire il rivale per primo. Poi i due litiganti escono dall'inquadratura e non è chiaro cosa sia successo dopo. Toccherà adesso ai giudici dell'Assise accertare la verità.