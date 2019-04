05.04.2019 h 18:53 commenti

Morto dopo la lite al ristorante, il processo in Corte d'Assise all'aggressore salta per un difetto di notifica

Tutto da rifare per l'omicidio invia Filzi del settembre 2016: il procedimento riparte dall'udienza preliminare. L'imputato, a piede libero, nel frattempo ha fatto perdere le sue tracce

Aperta e subito chiusa la prima e per il momento ultima udienza per l'omicidio del cinese di 53 anni morto dopo essere stato colpito con un pugno da un connazionale. L'imputato, 42 anni, è accusato di omicidio preterintenzionale ma ha fatto perdere le sue tracce già da tempo.

I fatti risalgono a settembre 2016. La lite, finita con il decesso, avvenne all'esterno di un ristorante cinese in via Filzi. L'avvocato difensore, Christian Vannucchi, ha chiesto la nullità del decreto che dispone il giudizio e di quello della fissazione dell'udienza preliminare per un difetto di notifica: il suo assistito, infatti, dopo non essere stato trovato la prima volta all'indirizzo fornito come suo domicilio, non è stato più cercato e le comunicazioni del tribunale sono state recapitate solo allo studio legale. I giudici della Corte d'Assise hanno accolto l'istanza della difesa ed ecco che il procedimento dovrà ripartire dall'udienza preliminare.

La vittima morì dopo quattro giorni di agonia nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Stefano dove era arrivata con il cranio fracassato. Gli investigatori acquisirono le immagini delle telecamere di sicurezza installate all'esterno del locale. Immagini che avrebbero ripreso la vittima colpire il rivale per primo. Poi la scena esce dall'inquadratura e non è chiaro cosa sia avvenuto dopo.



