18.09.2019 h 14:57 commenti

Morto a una settimana dall'incidente: chiesto il processo per l'investitore e due dottoresse dell'ospedale

I fatti risalgono all'estate del 2017. Oggi l'udienza preliminare che però è stata rinviata. La vittima fu ricoverata nel reparto di neurologia. A provocare il decesso è stata una embolia polmonare causata, secondo l'accusa, da una trombosi venosa che si sarebbe formata in seguito all'interruzione della somministrazione di un farmaco anticoagulante

Fu investito da un furgone che stava uscendo da un parcheggio e finì nel reparto di neurologia dell'ospedale Santo Stefano con diversi traumi e contusioni cerebrali giudicati guaribili in un mese, ma morì pochi giorni dopo a causa una embolia polmonare provocata da una trombosi venosa profonda che si era formata in seguito all'interruzione della terapia anticoagulante iniziata dopo il ricovero. Per la morte del paziente, un uomo di 69 anni, avvenuta il 6 agosto 2017, la procura ha chiesto il processo per il conducente del furgone e due medici di reparto; si tratta di un cinese di 30 anni e di due dottoresse difese dagli avvocati Gabriele Braschi e Alessandro Burzo. Per tutti e tre l'accusa è omicidio colposo. Secondo il sostituto procuratore Laura Canovai, titolare dell'inchiesta, i tre, ognuno con un 'contributo concausale', avrebbero determinato il decesso del paziente. Una tesi che viene respinta dalle difese. Oggi, mercoledì 18 settembre, si è aperta l'udienza preliminare. Richiesta di rito alternativo, l'abbreviato, solo per il cinese. Il giudice Francesco Pallini ha rinviato alle prossime settimane.

I fatti. L'anziano fu investito il 28 luglio mentre in sella ad uno scooter percorreva via Orti del Pero. Ad urtarlo il furgone condotto dal cinese. Trasportato al pronto soccorso, fu sottoposto alle visite mediche e agli accertamenti di rito che riscontrarono diversi traumi e contusioni. Da qui fu trasferito nel reparto di neurologia dove il 31 luglio cominciò ad essere curato anche con un farmaco anticoagulante; farmaco sospeso il 4 agosto dalle due dottoresse. Il 6 agosto il decesso.







Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus