03.02.2021 h 12:47 commenti

Morto a 23 anni sul lavoro: in tanti piangono e ricordano il ragazzo sempre con il sorriso e amante dei libri

Sabri Jaballah si era diplomato al Marconi e ora la scuola sta facendo una colletta per la famiglia. Alla Lazzerini nessuno ha dimenticato la sua voglia di imparare e il suo altruismo. I compagni di lavoro: "Il miglior collega di sempre"

Sconcerto, rabbia e dolore. Ma soprattutto fatica a credere a quello che è successo. Erano in tanti a conoscere e apprezzare Sabri Jaballah, il giovane operaio pratese, di origine tunisina, morto tragicamente ieri mattina 2 febbraio in un terribile incidente avvenuto alla Millefili di Montale, la filatura a cardato dove il giovane lavorava ( LEGGI ).

Sabri avrebeb compiuto 23 anni a maggio e si era diplomato due anni fa all'istituto Marconi di Prato, dove aveva lasciato un ricordo indelebile, al punto che sia il preside Paolo Cipriani con tutti gli insegnanti sia i ragazzi lo hanno voluto ricordare con messaggi sui social e con una colletta per aiutare la famiglia: "E' stato un ottimo studente - ricorda il preside - ma soprattutto un ragazzo gentile, sempre sorridente e altruista. I suoi compagni mi hanno chiamato subito per condividere insieme questo dolore".

Sabri era arrivato in Italia da adolescente e subito si era iscritto alle scuole superiori, avendo la passione per la meccanica. Spesso andava a studiare alla biblioteca Lazzerini, portandosi dietro i due fratelli più piccoli che passavano il tempo leggendo libri e guardando dvd, mentre Sabri studiava. Un terzetto che era stato subito adottato dallo staff della bliblioteca: "Ci ha colpito la sua gioia di vivere e la disponibilità - raccontano le bibliotecare -. Ci ha chiesto aiuto per fare i compiti e da lì è nata una grande amicizia anche con la sua famiglia. Si era diplomato in meccanica e aveva cercato lavoro inviando molti curriculum. In attesa, però, aveva accettato di lavorare nel tessile, anche per rendersi autonomo e aiutare la famiglia. Il suo grande sogno era di prendere la patente e potersi comprare un'auto".

Anche le bibliotecarie della Lazzerini hanno intenzione di fare una colletta per contribuire alle spese di rimpatrio della salma in Tunisia, visto che i genitori hanno deciso di seppellire Sabri nel suo paese d'origine.

Dal ricordo degli amici e dei colleghi emerge la figura di un ragazzo solare e bravissimo sul lavoro ("Il miglior collega con cui abbia lavorato" hanno lasciato detto in tanti sui social). ma Sabri era anche molto attaccato alla famiglia e non perdeva occasione per stare vicino ai suoi fratelli minori. "Uno di loro gioca a calcio - ricorda un'amica di famiglia - e Sabri lo accompagnava con l'autobus agli allenamenti e alle partite ogni volta che non era al lavoro".