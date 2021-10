08.10.2021 h 13:17 commenti

Morti sulle strade, Prato unica provincia toscana ad aver centrato l'obiettivo europeo di dimezzare le vittime

Pubblicato lo studio Istat-Aci sull'andamento dell'incidentalità stradale. Solo 37 su 107 le province che hanno raggiunto il traguardo fissato dall'Europa. 0,89 per cento il tasso di mortalità nell'area pratese: nel 2020 gli incidenti sono stati 675 e i decessi 6

nadia tarantino

Incidenti stradali sì ma meno gravi con un indice di mortalità inferiore a un morto ogni 100 sinistri. E' il risultato raggiunto da Prato e da altre 36 delle 107 province italiane che, dunque, hanno centrato l'obiettivo fissato nel 2010 dall'Unione Europea di dimezzare, entro il 2020, il numero dei decessi per incidente stradale. Lo dice lo studio condotto da Aci e Istat sull'andamento dell'incidentalità sulle strade italiane nel 2020, anno del lungo lockdown. Prato ha avuto l'abbassamento più consistente di incidenti gravi e mortali insieme a Gorizia, Milano, Genova, Savona, Rimini e Trieste. In controtendenza sette province che, invece, hanno visto un'impennata del numero dei morti tra il 2010 e il 2020 e tra queste figura Pistoia.A livello nazionale il numero dei morti sulle strade è sceso, nell'arco dei 10 anni, del 41 per cento, tanto ma non abbastanza da arrivare al bersaglio europeo del dimezzamento.A incidere sul crollo degli incidenti è stato indubbiamente il lockdown imposto lo scorso anno che, salvo le eccezioni che pure ci sono state, ha contribuito a far sì che l'Italia si avvicinasse molto al traguardo e che 37 province, tra le quali Prato, addirittura lo raggiungessero.Tornando all'andamento degli incidenti nel 2020, a Prato ce ne sono stati 675 con 782 feriti e 6 morti: il rapporto tra numero di sinistri e numero di vittime si è attestato allo 0,89, contro una media regionale dell'1,47. Entrando più nel dettaglio, 104 i pedoni feriti, nessuno dei quali ha perso la vita, mentre i ciclisti che hanno riportato lesioni sono stati 133 e di questi ne è morto uno.Per quanto riguarda lo scorso anno, in Italia sono stati 118.298 gli incidenti con lesioni a persone, in calo rispetto all'anno precedente del 31 per cento: i morti sono stati 2.395 con un calo del 24 per cento, i feriti quasi 160mila, il 34 per cento in meno.Tra le prime a commentare i dati è: “Il dato che vede Prato tra le province italiane che hanno dimezzato l’incidentalità stradale - dice - è influenzato sia dal periodo pandemico e dalle conseguenti restrizioni ma anche dal lavoro svolto dall’amministrazione comunale in tema di sicurezza sulle strade. La nostra città, infatti, è stata fra le prime a dotarsi di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, un piano strategico che nasce per soddisfare i bisogni di mobilità degli individui e garantire la sicurezza stradale. Sulla base di questo, l’amministrazione comunale ha intrapreso progetti che prevedono la riqualificazione urbanistica e sociale delle strade considerate più pericolose, con l'obiettivo di ridurre l'incidentalità stradale. Penso a via Roma, via Firenze, via Ferrucci, viale Montegrappa e viale della Repubblica, e ai numerosi interventi di traffic calming già realizzati e di prossima realizzazione".