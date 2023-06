01.06.2023 h 14:20 commenti

Morti sul lavoro, migliora la situazione a Prato ma resta alto l'allarme

Analisi dell'Osservatorio sicurezza Vega Engineering sui primi quattro mesi del 2023. A Prato un decesso avvenuto altrove ma riferibile ad un'azienda con sede in città. L'area pratese è al momento 51esima a livello nazionale calcolando l'incidenza del numero delle vittime su quello degli occupati

Con un infortunio mortale nel primo quadrimestre del 2023 (nei dodici mesi dell'anno precedente se ne sono contati 5), Prato è 51esima in Italia per incidenza sul numero degli occupati che, secondo gli ultimi dati Istat, sono 120.316. 8,3 l'indice pratese: più basso di quello nazionale che è 9 ma più alto di quello toscano che è 6,8. In numeri: tra il primo gennaio e il 30 aprile di quest'anno, in Italia si contano 207 morti su poco meno di 23 milioni 100mila occupati, mentre in Toscana 11 morti su una popolazione di occupati di un milione 617mila unità. Sia la Toscana che Prato sono in zona gialla, colore che rappresenta il penultimo gradino in una graduatoria fatta di quattro posizioni: il rosso indica le aree con un'incidenza superiore al 25 per cento rispetto alla media nazionale, e a scendere arancione, giallo e bianco.

A mettere insieme tutti i dati e a stilare il bilancio dei primi quattro mesi è stato l'Osservatorio sicurezza Vega.

L'incidente mortale conteggiato a Prato riguarda un lavoratore deceduto in un'altra città ma dipendente di una ditta con sede legale nell'area pratese, elemento questo che fa comunque ricondurre l'infortunio a questo territorio .

Gli altri decessi in Toscana, nell'ordine di posizionamento nella graduatoria per incidenza: due nella provincia di Siena che con un indice di 17,5 occupa la 18esima posizione in piena zona rossa, cinque nell'area fiorentina che si colloca al 37esimo posto, in zona arancione, con un indice di 10,9, uno nella provincia di Arezzo, 56esimo posto, zona gialla, con un indice di 6,7, uno in lucchesia e uno a Pisa, entrambe in zona bianca con indici rispettivamente del 6,1 e del 5,5.





