13.06.2023 h 14:48 commenti

Morte Nuti, a Narnali tra le persone che lo hanno visto crescere

Il più commosso è Salvatore, socio del padre Renzo da cui ha appreso i segreti del mestiere. Sull'ingresso del negozio dei fiori con dedica per Cecco

(e.b.)

Ha gli occhi rossi, velati dalla commozione Salvatore Saccomando, il barbiere di Narnali, legato a doppio filo a Francesco Nuti e alla sua famiglia. E' qui, in questo locale lungo via Pistoiese, che giovanissimo ha imparato il mestiere al fianco di Renzo Nuti, l'amatissimo padre dell'attore e regista di cui è diventato socio nel 1982, due anni prima che morisse. "Mi considerava un fratello minore, io sono del 58. Un legame fraterno", ci dice trattenendo a stento le lacrime. Ci mostra con orgoglio e tristezza le foto che testimoniano un'amicizia lunga una vita, rimasta intatta anche dopo che Francesco è diventato famoso, come ci racconta con un aneddoto. "Quando tornava a casa passava qui per salutarmi. Un giorno, di sabato sera, sento suonare il clacson e chiamarmi. Mi affaccio e vedo che era lui su una Ferrari con a bordo Isabella Ferrari. Gli dico: "Non avevo mai visto nessuno con due Ferrari in contemporanea".Su una foto che li ritrae insieme c'è la dedica di Nuti: "A Salvatore e alla sua bottega che mi ricorda Renzo e le sue mani" in riferimento al modo di tagliare i capelli del padre. "Era un ragazzo semplice, non si era montato la testa. – prosegue Saccomando – Nei film non fingeva, quello era proprio lui".Qui ogni angolo parla di loro. I primi anni a Narnali la famiglia Nuti viveva al piano superiore del negozio di barbiere, poi si spostò in via Ortigara dove è rimasta fino alla morte della mamma di Francesco.Lo sa bene chi oggi ha lasciato sull'ingresso del negozio dei fiori con dedica. "Li ho trovati stamani quando sono arrivato e li ho messi sulla panchina. – conclude Saccomando – Sono molto triste e ancora incredulo. Per me passerà sempre. Lo vedro passare ancora".Ci spostiamo al vicino circolo Grassi dove Nuti ha trascorso tante giornate incontrando gli amici o giocando a biliardo, una delle sue grandi passioni, oltre al calcio. Sauro Guarducci, che è stato anche campione italiano, ha fatto qualche partita con lui: "Da ragazzi si giocava insieme, qui tutti giocavano a biliardo. Poi lui si è dedicato al cinema. Ha anche giocato a calcio ed era anche bravo. Forse più bravo a calcio che a biliardo". Sul bancone del bar c'è la foto in bianco e nero di un giovane Nuti con Roberto Benigni, altro "figlio" di questa terra.Qui tutti ne hanno un ricordo, recente o passato, e in molti sono stati comparse nei suoi film. Nuti non ha mai dimenticato il luogo dove è cresciuto e ha mosso i primi passi sul palcoscenico. "I nostri padri erano amici strettissimi. – ricorda Andrea Guarducci – Si confidavano tutto. Quando Renzo arrivò a Narnali, in attesa di trovare una casa, dormì da lui. Mi ricordo un Francesco semplice. La fama non lo aveva cambiato. Quando non era troppo impegnato, si fermava sempre qui. Io ho cinque anni più di lui, mi piaceva cantare. Mi accompagnava il fratello Giovanni con la chitarra e lui veniva a sentirci. Aveva qualcosa di speciale, già si capiva che era diverso dagli altri. Ci mancherà e non lo dimenticheremo".