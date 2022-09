22.09.2022 h 18:00 commenti

Morte Luana, solo la Cisl si costituisce parte civile tra i sindacati. E anche il Comune di Montemurlo rinuncia

Il tragico infortunio nell'orditura è diventato un simbolo nazionale delle vittime sul lavoro. Il segretario Zacchei: "L'abbiamo fatto perché un evento di questo tipo crea un danno a chi crede nella sicurezza dei lavoratori". Cgil e Uil, invece, non hanno ritenuto di entrare nel processo

Luana D'Orazio è diventata il simbolo nazionale dei tanti, troppi morti sul lavoro. Operai, apprendisti, stagisti che non tornano a casa: una conta che non finisce mai. Storie di dolore e di sacrificio. Vite spezzate, esistenze interrotte quando dalla fatalità, quando dall'imprevidibilità, quando – e quasi sempre – dalla sicurezza che non c'è. Aveva 22 anni e un figlio piccolo Luana D'Orazio: bella, piena di vita, con il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo ma anche con la consapevolezza di dover tirare avanti il suo bambino e per questo si alzava prestissimo la mattina e andava davanti all'orditoio a fare giornata. Oggi, giovedì 22 settembre, si è aperta l'udienza preliminare: sul banco degli imputati, accusati di omicidio colposo e rimozione delle cautele antinfortunistiche, gli imprenditori Luana Coppini e Daniele Faggi, marito e moglie, e il tecnico manutentore Mario Cusimano. Magra la schiera delle parti civili, ovvero dei soggetti che ritengono di aver subito un danno che merita un risarcimento: un solo sindacato, la Femca Cisl, ammessa dal giudice insieme a Inail, Anmil e, ovviamente, la mamma di Luana D'Orazio. Nessun altro e non perché le richieste siano state respinte, ma solo perché non ci sono state a differenza di quanto accadde nei processi per la tragedia di via Toscana dove, nel rogo della confezione Teresa Moda, il primo dicembre 2013, morirono sette operai cinesi. Allora si costituirono il Comune di Prato per il danno di immagine e tutti e tre i sindacati di categoria, oltre ovviamente agli enti interessati a rivalersi sugli imputati.“Ci sono due profili che ci hanno convinto a costituirci parte civile – dicedella Femca Cisl – il primo riguarda le norme sulla sicurezza sul lavoro che chiamano tutti, e quando dico tutti mi riferisco anche alle parti sindacali, a fare la propria parte per assicurare che il rischio che un lavoratore corre sia ridotto al minimo; l'altro è il grosso impegno che il sindacato che rappresento ha messo sul tema della sicurezza. Abbiamo fatto incontri nelle aziende cinesi, abbiamo speso tempo e risorse, abbiamo investito tanto in anni complicati anche per noi. E' chiaro che un evento di questo tipo crea un danno al sindacato che crede nella sicurezza dei lavoratori e la promuove: niente deve scalfire la nostra credibilità. Non è una questione economica ma un punto di principio sul quale noi ci siamo convintamente e fermamente”.Assente la Filctem Cgil: “Non abbiamo ritenuto fosse essenziale costituirci parte civile”, il commento di. La Uil, invece, spiega la sua assenza tra le parti civili al processo per la morte di Luana D'Orazio, con un difetto di comunicazione con l'ufficio legale: “I nostri avvocati non ci hanno detto niente, nemmeno di provarci – le parole di– io non sapevo nulla dell'udienza preliminare e tra sindacati nemmeno ci siamo parlati. La Cisl è andata per conto proprio”.Anche il sindaco di Montemurlo,, tra i primi ad arrivare sul posto la mattina della tragedia, il 3 maggio 2021, spiega l'assenza: “Il Comune di Montemurlo ha fatto tutto ciò che riteneva giusto ed opportuno per esprimere concreta vicinanza alla famiglia D'Orazio e affinché il caso di questa giovane lavoratrice ricevesse la dovuta attenzione anche a livello nazionale, oltre ad un sostegno tangibile attraverso una raccolta di fondi a favore del figlio. Per il Comune di Montemurlo è stato e sarà fondamentale lavorare, insieme ad altri soggetti, per raggiungere una sempre maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro a tutela di tutti i lavoratori. Altre azioni non sono state ritenute da percorrere con la ferma intenzione di mantenere un profilo di concretezza”.