27.10.2022 h 16:55 commenti

Morte Luana, ok al patteggiamento per i titolari dell'azienda. La mamma: "Mi aspettavo più rispetto per mia figlia"

Il giudice ha ratificato l'accordo tra difesa e accusa: due anni di reclusione per Luana Coppini, un anno e sei mesi per il marito, per entrambi pena sospesa. Rinviato a giudizio il tecnico manutentore dell'orditoio, Mario Cusimano

nadia tarantino

I conti con la giustizia sono chiusi. I datori di lavoro di Luana D'Orazio, la mamma di 22 anni inghiottita e uccisa dall'orditoio al quale era addetta nella fabbrica in via Garigliano a Oste, hanno patteggiato: due anni per Luana Coppini e un anno e sei mesi per il marito, Daniele Faggi. A un anno e mezzo dalla tragedia, oggi, giovedì 27 ottobre, i due imprenditori, difesi dagli avvocati Alberto Rocca e Barbara Mercuri, hanno messo la parola fine al capitolo giudiziario. “Mi aspettavo una pena più esemplare – le parole di Emma Marrazzo, madre di Luana, presente alla lettura della sentenza – mi aspettavo più rispetto per mia figlia. Luana simbolo di cosa? di tanti morti”. Pacato ma deciso il giudizio dell'avvocato Daniela Fontaneto che assiste la famiglia D'Orazio: “Alla povera Luana è stata messa in mano una pistola senza sicura. Non lo dico io, lo dicono le carte dell'inchiesta nelle quali si parla di manomissioni al macchinario, di un contegno dei datori di lavoro scellerato. Scellerato è l'aggettivo giusto, duro ma giusto. Le sentenze vanno rispettate, noi rispettiamo quanto stabilito oggi”.E' questo uno dei primi processi nei quali anche la società si è sottoposta al giudizio: il patteggiamento è stato infatti esteso all'orditura (avvocato Gabriele Capetta) che dovrà pagare una sanzione pecuniaria di 10.300 euro.“Spero che questa vicenda divenga un esempio – il commento dell'avvocato Rocca – è una sentenza raggiunta in tempi rapidissimi, il nostro ordinamento ha bisogno di soluzioni come questa, naturalmente quando ciò è possibile”. L'avvocato Mercuri ha sottolineato che per nessuno, tanto meno per gli imputati, oggi è un giorno di soddisfazione: “E' un giorno – le sue parole – di realizzazione del percorso di giustizia”. Luana Coppini e Daniele Faggi, anche oggi come in tutte le precedenti udienze, non sono comparsi in aula.L'accordo di patteggiamento raggiunto tra le difese e la procura è stato integralmente accolto dal giudice delle udienze preliminari Francesca Scarlatti che ha anche rinviato a giudizio il tecnico manutentore dell'orditoio, Mario Cusimano, difeso dall'avvocato Melissa Stefanacci. Per lui, accusato come Luana Coppini e Daniele Faggi di omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele antinfortunistiche, il processo si aprirà a dicembre. L'avvocato giocherà i suoi assi nel dibattimento con l'obiettivo di dimostrare che a rimuovere i dispositivi di sicurezza dall'orditoio che il 3 maggio dello scorso anno agganciò e risucchiò la giovane apprendista, non fu Cusimano.Tornando al patteggiamento, sono tre i principali elementi che hanno consentito di chiudere la vicenda: il risarcimento, circa un milione 200mila euro liquidato da Unipol Assicurazioni al figlioletto, ai genitori e al fratello della vittima, la celerità con cui si è arrivati all'udienza preliminare, “l'atteggiamento di accettazione delle responsabilità” addebitate agli imputati.E' chiaro che al di là dei tecnicismi, della riduzione di un terzo della pena prevista dal rito alternativo, del calcolo operato sulle attenuanti, la famiglia D'Orazio si aspettava una sentenza diversa. Diversa in termini di quantità della 'punizione', diversa in termini di messaggio agli imprenditori che non fanno della sicurezza dei loro lavoratori una priorità assoluta: “Il nostro – ha spiegato il procuratore Giuseppe Nicolosi – è stato un giudizio valutativo che ha preso in esame la vicenda nel suo complesso, oltre il clamore mediatico, oltre il sentimento che la storia ha suscitato nell'opinione pubblica”.Il patteggiamento ha spuntato le armi delle parti civili: a Femca Cisl (avvocato Andrea Logli), Inail (avvocato Giuseppe Quartararo), e Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (avvocato Roberta Roviello) è rimasto solo il diritto di presentare il conto delle spese sostenute per costituirsi in giudizio. Nulla di più ma resta il segnale importante che la loro presenza ha inviato al distretto, alle imprese, agli imprenditori, alle istituzioni.Per Luana Coppini e Daniele Faggi non è detto che la storia si chiuda qui: l'assicurazione potrebbe rivalersi nel tentativo di recuperare tutto o parte del risarcimento pagato ai familiari della vittima. Teoricamente potrebbe accadere.