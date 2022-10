28.10.2022 h 17:56 commenti

Morte Luana, la mamma si appella a Meloni e Nordio: "Non è stata una sentenza giusta"

Emma Marrazzo si rivolge alla presidente del Consiglio e al ministro della Giustizia chiedendo di verificare gli atti del procedimento che ha portato al patteggiamento per i titolari della ditta in cui è morta la figlia

"Faccio appello al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro della Giustizia Carlo Nordio per verificare gli atti del procedimento che ha portato al patteggiamento per i titolari della ditta in cui è morta mia figlia mentre stava lavorando". A parlare così è Emma Marrazzo, la madre di Luana D'Orazio, la 22enne morta il 3 maggio 2021 a Montemurlo trascinata dall'orditoio in cui lavorava. L'appello arriva all'indomani del patteggiamento della pena a due anni di reclusione per Luana Coppini, titolare dell'azienda in cui è avvenuto l'incidente mortale, e a un anno e sei mesi per il marito Daniele Faggi, alla guida di fatto di quella stessa ditta. Secondo Marrazzo, che già subito dopo la sentenza non aveva nascosto il suo disappunto, "la legge non è adeguata se permette di arrivare ai condannati a pene così lievi".

"E' dimostrato - aggiunge Marrazzo - che al macchinario a cui lavorava mia figlia erano state rimosse le sicurezze e messa una staffa più lunga del dovuto, che era non conforme, diversa da quella data in dotazione dalla casa madre produttrice dell'orditoio". La madre di Luana richiama infine l'opinione pubblica a una riflessione: "Ho sentito parlare alcuni avvocati di sentenza giusta, però è il risultato è esattamente l'opposto di quel che predicava il presidente Sergio Mattarella su questo caso, che aveva parlato di leggi che vanno applicate".

Intanto sulla sentenza da registrare la presa di posizione della Cisl, che si era costituit parte civile: "E' una sentenza di patteggiamento che non ci convince e che lascia in tutti un profondo senso di disorientamento" dicono Fabio Franchi, segretario generale Cisl Firenze e Prato e Mirko Zacchei, segretario generale Femca-Cisl Firenze e Prato. "Non entriamo nel merito del dibattito processuale - aggiungono - ma le sentenze dovrebbero avere anche il compito di prevenire. Considerato che il tema è la sicurezza, il messaggio forse poteva essere un altro, specialmente da una vicenda che ha profondamente segnato il nostro territorio. Ci aspettavamo un epilogo diverso".

Critica anche la Cgil che però, un po' a sorpresa, non aveva fatto richiesta di costituirsi parte civile al pocedimento. "Ci sono, probabilmente, delle ragioni tecniche che hanno portato al patteggiamento - dice segretario generale della Cgil di Prato Lorenzo Pancini -. Ma in una vicenda così grave, da un'aula di giustizia ci saremmo attesi altro, ovvero il rinvio a giudizio. La sicurezza non può essere considerata un costo, dal momento che c'è sempre in gioco la vita di lavoratrici e lavoratori. E' bene non dimenticarlo mai".