Morte Luana, il tribunale dice no all'incidente probatorio sull'orditoio

Il giudice delle indagini preliminari ha respinto la richiesta avanzata dai difensori della titolare dell'orditura e del marito, indagati insieme al manutentore del macchinario per omicidio colposo e rimozione delle cautele antinfortunistiche. La procura si dice pronta a chiedere il rinvio a giudizio

Il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Prato, Leonardo Chesi, ha detto no all'incidente probatorio sull'orditoio che lo scorso 3 maggio ha agganciato, inghiottito e ucciso Luana D'Orazio, la mamma di 22 anni dipendente dell'orditura Luana, a Oste. E' stata respinta la richiesta degli avvocati Alberto Rocca e Barbara Mercuri, difensori di Luana Coppini, titolare dell'azienda, e del marito Daniele Faggi, indagati insieme al manutentore del macchinario, Mario Cusimano (avvocato Melissa Stefanacci), per omicidio colposo e rimozione delle cautele antinfortunistiche. “Non sussistono i presupposti di legge per accogliere la richiesta di incidente probatorio”: così ha scritto il gip. Sciolto il nodo, la procura si dice pronta, entro pochi giorni, a firmare le richieste di rinvio a giudizio.Gli avvocati avevano chiesto al tribunale di procedere ad un ulteriore accertamento allo scopo di rivalutare una parte degli elementi già acquisiti attraverso la perizia che il sostituto Vincenzo Nitti, titolare dell'inchiesta, ha affidato all'ingegnere Carlo Gini, e aggiungerne di nuovi in grado di fornire una lettura diversa della dinamica dell'incidente costato la vita alla giovane. Obiettivo era quello di ottenere, attraverso appositi software, una ricostruzione cinematica dell'evento creando modelli matematici adeguati e arrivare davanti al giudice delle udienze preliminari con un'altra versione. I legali hanno infatti insistito molto sul profilo puramente indiziario della perizia della procura dal momento che non ci sono né testimoni né video a descrivere l'infortunio. Fatto sta che per il momento non si va oltre a quelle conclusioni che, in estrema sintesi, dicono che l'orditoio girava a velocità sostenuta quando la lavoratrice è stata agganciata e che solo dopo qualche secondo la macchina si è fermata grazie a qualcuno che ha spento l'interruttore. Secondo la difesa, invece, la macchina girava piano ed era azionata dal pedale. Ricostruzioni contrastanti, opposte come inversa è la spiegazione data alla saracinesca alzata: per la procura è il chiaro segno di una protezione rimossa, per la difesa quel cancello, in quella precisa fase della lavorazione, era previsto che dovesse stare sollevato.La titolare dell'orditura respinge l'accusa di aver ordinato la rimozione delle cautele antinfortunistiche assumendosi solo la responsabilità di non essersi accorta che quell'orditoio, così come era, rappresentava un pericolo per il lavoratore; il marito, che gli inquirenti hanno individuato come gestore di fatto dell'azienda, ha invece detto di non aver mai avuto ruoli di responsabilità ma solo amministrativi e di bassa manovalanza.