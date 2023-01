03.01.2023 h 17:22 commenti

Morte Luana, il giudice: "Ambiente di lavoro pericoloso per le ripetute manomissioni sull'orditoio"

Pubblicate le motivazioni della sentenza di patteggiamento per marito e moglie titolari dell'orditura dove è morta la giovane operaia. Nelle carte ricostruita anche la dinamica della tragedia

nadia tarantino

Quando ha agganciato i vestiti che Luana D'Orazio indossava, trascinandola via, anzi “fagocitandola” come si legge nelle diciassette pagine di motivazione della sentenza pronunciata dal giudice delle udienze preliminari del tribunale di Prato, Francesca Scarlatti, nei confronti dei datori di lavoro, l'orditoio “ruotava ad una velocità di 25 metri al minuto” e “la lavoratrice avrebbe fatto in esso almeno 4 giri morendo per asfissia da schiacciamento della gabbia toracica con meccanismo compressivo”. Così dicono le carte che spiegano i fatti e i tecnicismi che hanno portato alla condanna di Luana Coppini, amministratore unico della società 'L'OrdituraA”, e del marito Daniele Faggi, co-gestore di fatto. Difesi dagli avvocati Alberto Rocca e Barbara Mercuri, entrambi hanno patteggiato le imputazioni di omicidio colposo e rimozione delle cautele antinfortunistiche mosse dopo la morte della mamma ventiduenne Luana D'Orazio, avvenuta il 3 maggio 2021 nella fabbrica in via Garigliano a Oste. Due anni di reclusione per lei, un anno e 6 mesi per lui. Sul banco degli imputati anche la società (avvocato Gabriele Capetta), condannata a pagare una sanzione di 10.300 euro.A processo, con rito ordinario, Mario Cusimano, manutentore del macchinario. Il tecnico, difeso dall'avvocato Melissa Stefanacci, deve rispondere degli identici capi d'accusa.Nelle fitte pagine, si spiegano le “ripetute manomissioni” che hanno creato “all'interno del reparto campioni (quello in cui Luana D'Orazio era stata assunta come apprendista e dove “veniva lasciata sola”) un ambiente di lavoro pericoloso per l'incolumità dei dipendenti addetti a tale lavorazione”. Nel dettaglio, si fa riferimento alle alterazioni relative alla mancanza di un dispositivo di sicurezza a protezione della brida sporgente presente nel raccordo (comunque non originale) con il subbio”, all'installazione di un ponticello elettrico per evitare l'abbassamento della saracinesca prima di azionare il comando di marcia, alla realizzazione di un ponticello elettrico per fare in modo che il macchinario funzionasse anche in assenza delle protezioni.Stando alla ricostruzione, i vestiti di Luana D'Orazio si sono impigliati alla brida sporgente a causa dell'assenza di protezioni; in particolare, la brida ha agganciato i fuseaux, la maglietta e la felpa riuscendo a trascinare il corpo nello spazio presente tra la fiancata del macchinario e la flangia del subbio.Nelle pagine si citano alcuni passaggi della consulenza redatta dall'ingegnere Carlo Gini, incaricato dalla procura di accertare la dinamica dei fatti: “L'infortunio è avvenuto durante la fase di insabbiatura, ovvero quando il filato viene trasferito dalla botte al subbio. In questa fase, Luana D'Orazio è entrata in contatto con il gruppo di trascinamento del subbio: una staffa sporgente ha di fatto agganciato i vestiti che la ragazza indossava, trascinandola e avvolgendola sul fusto”. E ancora: “E' stato rilevato che l'azienda utilizzava l'orditoio in maniera non conforme a quanto previsto dal costruttore, Karl Mayer TexilmachineFabrik, e con la funzione di sicurezza della saracinesca disabilitata”.Nelle diciassette pagine si spiegano anche i motivi che hanno portato a determinare l'ammontare dei patteggiamenti: a entrambi gli imputati sono state riconosciute le circostanze attenuanti. Il giudice ha condiviso il ragionamento della difesa: “L'importo e la celere tempistica della messa a disposizione delle somme di denaro (poco più di un milione 100mila euro) offerte al figlio, ai genitori e al fratello della vittima dalla compagnia assicurativa della società”, “la condotta processuale di Coppini e Faggi che si sono sottoposti all'interrogatorio fornendo indicazioni rilevanti sul conto dell'altro imputato, e con Faggi che ha inoltre sottoscritto dichiarazioni per spiegare di aver compreso la gravità dei fatti”, e, infine, “il tempestivo adempimento alle prescrizioni imposte dalla Asl per mettere in sicurezza i macchinari posti sotto sequestro”.Il patteggiamento ha messo fuori gioco le parti civili: a Femca Cisl (avvocato Andrea Logli), Inail (avvocato Giuseppe Quartararo), e Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (avvocato Roberta Roviello) è rimasto solo il diritto di presentare il conto delle spese sostenute per costituirsi in giudizio.