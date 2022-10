31.10.2022 h 12:34 commenti

Morte Luana, dalle indagini difensive spunta una nuova pista sulla manomissione dell'orditoio

La memoria depositata dall'avvocato Stefanacci, difensore del tecnico manutentore, porta alla luce nuovi elementi che potrebbero scombinare la vicenda per come è stata raccontata fino a oggi. Il tecnico, a differenza dei titolari dell'azienda che hanno patteggiato, ha scelto di andare a dibattimento per difendersi dalle accuse di omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele antinfortunistiche

C'è una memoria agli atti del procedimento per la morte di Luana D'Orazio, la mamma di 22 anni inghiottita dal macchinario al quale stava lavorando nell'orditura di via Garigliano a Oste, che introdurrebbe elementi inediti nella ricostruzione dell'incidente e, più in particolare, nella manomissione che avrebbe impedito all'orditoio di fermarsi dopo aver agganciato il corpo. E' la memoria difensiva depositata in sede di udienza preliminare dall'avvocato Melissa Stefanacci, difensore di Mario Cusimano, il tecnico manutentore accusato di omicidio colposo e di rimozione delle cautele antinfortunistiche, per il quale il 13 dicembre comincerà il processo con rito ordinario. Resta da definire solo la sua posizione dopo il patteggiamento dei datori di lavoro, i coniugi Luana Coppini e Daniele Faggi (avvocati Alberto Rocca e Barbara Mercuri), condannati rispettivamente a 2 anni e a un anno e 6 mesi, entrambi con pena sospesa.Il documento in questione potrebbe scombinare tutta la vicenda per come è stata raccontata fino ad oggi. Il lavoro svolto dalla difesa di Cusimano si sarebbe concentrato sull'orditoio gemello, vale a dire sul macchinario uguale ed identico a quello assegnato a Luana D'Orazio. Nel libretto che accompagna l'orditoio, sarebbero state trovate un'annotazione relativa al funzionamento dei circuiti e una firma che apparterrebbe ad un tecnico elettricista. Accanto a questo, ci sarebbero anche le dichiarazioni di alcuni operai dell'orditura che avrebbero detto di aver visto qualche volta al lavoro, sugli orditoi, quell'elettricista insieme ad un collega.Dalla prima ora dell'incidente costato la vita a Luana D'Orazio, la procura ha ipotizzato due reati, uguali per tutti gli imputati: l'omicidio colposo e la rimozione delle cautele antinfortunistiche. Ipotesi, quest'ultima, passata dal vaglio di una superperizia che proprio la procura ordinò sull'orditoio, chiamando perfino in causa la casa costruttrice, la tedesca Karl Mayer Texilmachine Fabrik, affinché decifrasse i dati estrapolati dal macchinario in modo da aver chiaro il suo stato quando si verificò la tragedia. La materia è complessa e sarà una degli snodi centrali del processo che si aprirà tra un mese e mezzo, uno snodo che l'avvocato Stefanacci approfondirà anche attraverso il lavoro svolto dal suo consulente.