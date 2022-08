13.08.2022 h 20:52 commenti

Morte Luana D'Orazio, il figlio sarà affidato ai nonni materni

Lo ha stabilito il tribunale di Firenze a cui si sono rivolti Emma Marrazzo e Francesco D’Orazio per chiedere la revoca della responsabilità genitoriale del padre

Buone notizie per i genitori di Luana D’Orazio, l’operaia di 22 anni che nel maggio del 2021 ha perso la vita risucchiata dall’orditoio di un’azienda di Montemurlo a cui stava lavorando.

Secondo quanto riporta il Corriere fiorentino, il Tribunale dei minori ha deciso che il figlio di 6 anni sarà affidato ai nonni materni per 24 mesi prorogabili. Nonni materni con cui viveva già prima della tragedia nel pistoiese insieme alla mamma.

Secondo i giudici minorili il padre Giuseppe Lerose è decaduto dalla responsabilità genitoriale sul figlio ma dà mandato al servizio sociale del Comune di Pistoia per la calendarizzazione e l’organizzazione di “incontri protetti padre-figlio, in luogo idoneo».

A rivolgersi al tribunale dei minori di Firenze sono stati proprio i nonni materni, chiedendo la revoca della capacità genitoriale del padre cui sono iniziate le prime scintille subito dopo la morte di Luana. Lo scontro è deflagrato lo scorso aprile nel corso dell'udienza preliminare al tribunale di Prato per decidere il destino dei tre imputati – la titolare dell'orditura, il marito e il tecnico manutentore del macchinario - accusati di omicidio colposo e rimozione delle cautele antinfortunistiche. In quell’occasione, infatti, il giovane ha tentato di costituirsi come parte civile.

Le Rose si è opposto alla revoca della responsabilità genitoriale sostenendo la sua volontà di non rinunciare a mantenere un rapporto con il bimbo. Rapporto che Lerose potrà mantenere alle condizioni stabilite dal Tribunale dei minori di Firenze.



Edizioni locali collegate: Prato Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus