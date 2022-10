27.10.2022 h 11:16 commenti

Morte Luana D'Orazio, accordo tra accusa e difesa per il patteggiamento. Nel pomeriggio la decisione del giudice

La proposta avanzata stamani dai difensori dei coniugi titolari dell'orditura dove la giovane operaia perse la vita: due anni pena sospesa per la moglie, un anno e sei mesi per il marito. La madre della ragazza perplessa: "Non so se il pubblico ministero ha figli..."

Due anni di reclusione per lei, un anno e sei mesi per lui, con la sospensione condizionale della pena per entrambi. E' questa la proposta di patteggiamento avanzata dai legali dei coniugi Luana Coppini e Daniele Faggi, titolari dell'orditura Luana, a Oste, nella quale il 3 maggio 2021 morì Luana D'Orazio, mamma di 22 anni inghiottita e stritolata da un orditoio. La pena è stata concordata con la procura, che aveva posto come condizione l'effettivo pagamento del risarcimento stabilito in poco più di un milione di euro. Nel patteggiamento rientra anche la sanzione pecuniaria di 10.300 euro per la ditta.

Adesso la parola passa al giudice Francesca Scarlatti che alle 15 di oggi deciderà sia se accettare la proposta di patteggiamento formulata dagli avvocati Alberto Rocca e Barbara Mercuri d'intesa con il pm Vincenzo Nitti, sia se rinviare o meno a giudizio il terzo imputato, il manutentore Mario Cusimano, difeso dall'avvocato Melissa Stefanacci, che ha selto il rito ordinario.

La mamma di Luana D'Orazio, presente all'udienza di stamani 27 ottobre, non ha nascosto le sue perplessità sull'esiguità della pena concordata: "Non so se il pubblico ministero ha figli - ha detto. E non so se la vita di mia figlia vale solo due anni di reclusione".

