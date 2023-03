22.03.2023 h 11:07 commenti

Morte Luana, al via il processo al manutentore. Il giudice dice no al dissequestro dell’orditoio

Il tecnico accusato assieme ai titolari dell’operaia (già condannati con il patteggiamento) di omicidio colposo e rimozione delle cautele antinfortunistiche. Sulla richiesta di togliere i sigilli al macchinario, ferma opposizione delle parti civili. Il pm dice di voler rinunciare alla testimonianza in aula dei due imprenditori e di nuovo le parti civili sollevano la loro contrarietà

(n.t.)

Una trentina di testimoni, cinque parti civili, una super perizia di molte pagine sul macchinario e il ‘no’ (con riserva) al suo dissequestro. Aperto e rinviato al 10 gennaio 2024 il processo a carico del terzo imputato per la morte di Luana D’Orazio, la mamma di 22 anni inghiottita il 3 maggio di due anni fa dall’orditoio al quale era addetta nella fabbrica in via Garigliano a Oste. A rispondere di omicidio colposo e rimozione delle cautele antinfortunistiche - le stesse accuse per le quali i titolari dell’orditura, i coniugi Luana Coppini e Daniele Faggi, hanno patteggiato condanne rispettivamente a 2 anni e a 1 anno e 6 mesi (pena sospesa) - anche Mario Cusimano, tecnico manutentore del macchinario. L’uomo, difeso dall’avvocato Melissa Stefanacci, non ha preso parte all’udienza di oggi, mercoledì 22 marzo, che di fatto ha aperto il dibattimento. Presenti, invece, i genitori della vittima, Emma Marrazzo e Francesco D’Orazio, entrambi costituiti parte civile, assistiti dall’avvocato Daniela Fontaneto. Diverse le questioni avanzate dalle parti e subito regolate dal giudice Francesca Del Vecchio: riserva sulla richiesta dell’avvocato Barbara Mercuri, difensore dei titolari dell’azienda, di dissequestrare l’orditoio che ha ucciso l’operaia. Parere favorevole è stato espresso dal pubblico ministero Vincenzo Nitti: “Nel corso delle indagini tutte le parti in causa sono state coinvolte nella perizia affidata dalla procura all’ingegnere Carlo Gini - il senso del ragionamento - ogni parte ha presenziato con il proprio consulente”. D’accordo sul dissequestro anche l’avvocato Stefanacci: “Ritengo che gli accertamenti tecnici svolti durante le indagini preliminari siano più che sufficienti, il focus in questo processo è un altro”. Poche parole ma eloquenti: nessun dubbio sulla manomissione del macchinario consistita nell’esclusione dei sistemi di sicurezza, ma questo non vuol dire che la responsabilità sia di Cusimano. Opposizione al dissequestro dell’orditoio è arrivata dalle altre parti civili: i genitori di Luana D’Orazio, Inail (avvocato Giuseppe Quartararo), Femca Cisl Prato (avvocato Andrea Logli), Anmil (avvocato Roberta Roviello). Tutti hanno puntato sulla possibilità di eventuali, nuovi rilievi anche sulla base dell’evoluzione del processo. Un processo “tecnico” come più volte è stato ribadito, “che deve poter contare sul macchinario così come è oggi, senza che siano fatte altre operazioni dopo quelle di smontaggio utili ai fini della perizia”. Respinta, invece, la richiesta di acquisire le dichiarazioni già rilasciate da Coppini e Faggi ed evitare così un loro ritorno al Palazzo di giustizia. La questione, avanzata dal pubblico ministero in fase di ammissione della propria lista testimoni, ha trovato l’adesione della difesa di Cusimano e le ferme opposizioni delle parti civili che hanno insistito sull’importanza di avere a disposizione i coniugi per sottoporli al controesame. Dalla lista dei testimoni redatta dall’accusa sono stati spuntati i nomi del vigile del fuoco che confezionò la relazione sul primo intervento compiuto nell’orditura nei minuti successivi all’infortunio mortale, e dell’anatomopatologo che ha eseguito l’autopsia. I primi a comparire davanti al giudice, il prossimo 10 gennaio, saranno i tecnici della Asl nella loro qualità di polizia giudiziaria: le loro testimonianze serviranno a fornire il quadro, la dinamica dell’infortunio costato la vita a Luana D’Orazio. Non accolto il suggerimento del pubblico ministero di dare precedenza ai consulenti tecnici per definire subito tutta la parte relativa allo stato dell’orditoio in modo da procedere al dissequestro: “Devo garantire al massimo l’imputato - ha detto il giudice - è un processo delicato, andiamo per ordine”.