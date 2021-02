24.02.2021 h 13:30 commenti

Morte Iannelli, il tribunale di Alessandria deciderà nei prossimi giorni se archiviare l'inchiesta

Il ciclista pratese Giovanni Iannelli morì nell'autunno del 2019 in seguito ad una caduta mentre partecipava ad una gara a Molino dei Torti. Tre gli indagati per i quali la procura ha chiesto l'archiviazione. La famiglia della vittima ha presentato opposizione. Il padre: "Il processo è un diritto sacrosanto per chiunque reclami giustizia, specialmente per una famiglia che ha perso un figlio di 22 anni"

nadia tarantino

Si dovrà aspettare ancora qualche giorno per sapere che fine farà l'inchiesta sulla morte di Giovanni Iannelli, il ciclista pratese di 22 anni deceduto a ottobre del 2019 in seguito ad una caduta a meno di 150 metri dal traguardo dell'87° Circuito Molinese under 23 a Molino dei Torti. Il tribunale di Alessandria ha preso tempo per decidere se accogliere la richiesta di archiviazione presentata dalla procura oppure l'opposizione presentata dalla famiglia. Giovanni Iannelli cadde a 144 metri dalla linea di arrivo e finì contro la colonna di mattoni di un cancello davanti al quale non c'era nessuna protezione. Il ciclista impattò con la testa contro lo spigolo della colonna e morì dopo due giorni di agonia."Chiedo solamente che si celebri un processo poiché in quella sede, nel dibattimento, nel contraddittorio tra le parti che finora non c'è stato, e in condizioni di parità, possano essere accertate la verità e la responsabilità in ordine alla morte di mio figlio", le parole che l'avvocato Carlo Iannelli ha indirizzato al giudice delle indagini preliminari Andrea Perelli. Iannelli, stamani, si è presentato al Palazzo di giustizia di Alessandria assieme ai colleghi che assistono tutta la famiglia del ciclista: Leonardo Pugi e Gabriele Terranova del foro di Prato e Lorenzo Repetti del foro alessandrino. Presenti i tre indagati: Ennio Ferrari, Danilo Massocchi e Francesco Dottore, rispettivamente presidente della società che organizzò la gara – il Gruppo sportivo Bassa Valle Scrivia – il direttore e vicedirettore della corsa, tutti difesi dall'avvocato Nuri Venturelli.Per la morte di Giovanni Iannelli una sentenza c'è già stata: quella del tribunale sportivo della Federazione ciclistica italiana che ha condannato con il patteggiamento gli organizzatori: otto mesi di inibizione e mille euro di ammenda per irregolarità sul posizionamento delle transenne."Ritengo che celebrare un processo corrisponda a un principio di civiltà – ancora le parole di Carlo Iannelli – che rappresenti un diritto sacrosanto per chiunque reclami giustizia, specialmente per la parte offesa, per una famiglia che ha perso un figlio di 22 anni in quel modo. E ritengo che sia un gesto, un tributo di riconoscenza e di rispetto nei confronti di un ragazzo esemplare strappato alla vita nel fiore degli anni e che ha donato i suoi organi. Ritengo, inoltre, che celebrare un processo significhi concentrare, finalmente e realmente, la massima attenzione sul tema, fino a ora trascurato, della sicurezza delle corse ciclistiche nell'interesse dei corridori di ogni età, di ogni categoria, di oggi e di domani affinché il sacrificio di mio figlio non risulti vano".La decisione dovrebbe arrivare a giorni.