19.05.2022

Morte Iannelli, il procuratore di Alessandria risponde a Biffoni: "Nessun colpevole"

Il giovane ciclista morì il 5 ottobre 2019 per una caduta a poche decine di metri dal traguardo dell'87esimo Circuito molinese under 23 professionisti, a Molino dei Torti. Il sindaco chiedeva che la dinamica venisse accertata nel contradditorio del dibattimento ma la procura ha ribadito che durante le indagini preliminari non sono emerse responsabilità. La richiesta di archiviazione accolta dal tribunale

Non ci sono responsabili per la morte di Giovanni Iannelli, tutto quello che si poteva e si doveva fare è stato fatto. E' il sunto della risposta del procuratore della Repubblica di Alessandria, Enrico Cieri, al sindaco Matteo Biffoni che nelle scorse settimane aveva inviato una lettera per chiedere che si celebrasse il processo per ricostruire l'incidente che il 5 ottobre 2019 costò la vita al giovane ciclista pratese durante l'87esimo Circuito Molinese under 23 professionisti a Molino dei Torti, nell'alessandrino. Una lettera accorata ma nel rispetto delle decisioni, del ruolo e del convincimento della magistratura: “A nome della comunità che rappresento – scriveva Biffoni – sento il dovere, anzi il bisogno di unire la mia voce a quella della famiglia del ragazzo per chiedere un processo per questa morte così ingiusta affinché nel dibattimento, nel contraddittorio, sia accertata la verità e prevalga la giustizia” ( leggi ).Il procuratore capo ha ribadito che non serve il dibattimento per affermare la verità su quell'incidente perché nel corso delle indagini preliminare è stato fatto tutto quello che era possibile e doveroso fare senza che ciò facesse emergere elementi su cui poggiare un'accusa.Giovanni Iannelli rimase vittima di una caduta a meno di 150 metri dall'arrivo. Con l'accusa di omicidio colposo finirono sotto inchiesta il presidente della società che organizzò la gara, il direttore e il vicedirettore della corsa. Tutti e tre sono stati scagionati al termine delle indagini preliminari: la richiesta di archiviazione della procura è stata accolta dal tribunale e successivamente sono state respinte le richieste di riapertura delle indagini avanzate dal padre del giovane ciclista, l'avvocato Carlo Iannelli.Sulla vicenda si sono registrati, nel corso del tempo, numerosi interventi tra i quali interrogazioni parlamentari e richieste di informazioni dal ministero della Giustizia e dal ministero dello Sport. Recentemente il ministro Cartabia, rispondendo ad una interrogazione, ha sottolineato che “non sono stati riscontrati elementi di dubbio circa il lavoro dei magistrati e questo non rende sostenibile un eventuale impiego del potere ispettivo”.