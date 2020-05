27.05.2020 h 17:12 commenti

Morte di Fiorenzo Gei, assolta la donna che guidava l'auto investitrice

La tragedia nel maggio del 2017 in via Roma, davanti al ristorante Il Capriolo gestito dalla famiglia dell'ex presidente del Cai e direttore del Csn di Galceti. Il pm aveva chiesto la condanna a due anni

Morì dopo essere stato investito da un'auto in via Roma, davanti al Capriolo, il ristorante di famiglia. Fiorenzo Gei, 62 anni, presidente provinciale del Cai, direttore del Centro di scienze naturali di Galceti e molto conosciuto in città per il suo impegno culturale, morì il 26 maggio del 2017, dopo due giorni di agonia. Oggi, mercoledì 27 maggio, esattamente a tre anni di distanza, la donna che era alla guida dell'auto, una pratese di 42 anni difesa dall'avvocato Marco Barone, è stata assolta dall'accusa di omicidio stradale al termine del processo con rito abbreviato. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 2 anni. La famiglia della vittima si era costituita parte civile, assistita dagli avvocati Alberto Rocca e Michele Nigro.

Fiorenzo Gei fu centrato dalla macchina proprio in mezzo alla carreggiata. Secondo la ricostruzione della dinamica, Gei si era spinto dal marciapiede verso la strada per controllare l'insegna del ristorante; un punto della strada che presenta una leggera curva e che è distante una manciata di metri dalle strisce pedonali. Il processo si è giocato sulle due perizie di parte offerte al giudice. Perizie contrastanti: secondo una Gei era già in mezzo alla carreggiata quando sopraggiunse la macchina, secondo l'altra, al contrario, sbucò all'improvviso impedendo alla conducente qualsiasi manovra utile a evitarlo. L'impatto fu violento: le condizioni di Fiorenzo Gei apparvero gravissime fin dal primo momento; inutili i tentativi di rianimazione. Il decesso 48 ore dopo nel reparto di rianimazione dell'ospedale fiorentino di Careggi.



