Morte di Davide Astori, la procura di Firenze chiede il rinvio a giudizio per il cardiologo pratese

Giorgio Galanti convocato all'udienza preliminare il 22 ottobre. E' indagato per omicidio colposo nella sua qualità di direttore sanitario del Centro di riferimento di medicina dello sport di Careggi. Il capitano della Fiorentina fu trovato senza vita il 4 marzo 2018 nella camera di un albergo di Udine

La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio del cardiologo pratese Giorgio Galanti finito nell'inchiesta sulla morte del capitano della Fiorentina Davide Astori avvenuta il 4 marzo dello scorso anno poche ore prima della gara in trasferta contro l'Udinese. Galanti, difeso dall'avvocato Sigfrido Fenyes, è finito sul registro delle notizie di reato in qualità di direttore sanitario del Centro di riferimento di medicina dello sport dell'azienda ospedaliero universitaria di Careggi. L'udienza preliminare è stata fissata il 22 ottobre davanti al giudice Antonio Pezzuti. Nell'inchiesta è indagato anche il direttore sanitario dell'Istituto di medicina dello sport di Cagliari Francesco Stagno la cui posizione è stata stralciata. Omicidio colposo l'ipotesi di reato contestata ai due medici che negli anni hanno certificato l'idoneità all'attività agonistica del trentunenne difensore della Fiorentina che, prima di vestire la maglia viola, aveva giocato nella Roma e nel Cagliari. Stando al convincimento della procura, Astori morì per la mancata diagnosi di una patologia cardiaca tale da non consentirgli di proseguire l'attività di calciatore. Una diagnosi mancata, sempre stando agli investigatori, a causa di esami mai fatti e che se compiuti avrebbero potuto manifestare il problema al cuore del difensore.

Al cardiologo pratese la procura contesta, in particolare, di aver rilasciato due certificati di idoneità alla pratica sportiva nel 2016 e nel 2017 nonostante la presenza di aritmie cardiache rilevate durante le prove da sforzo. Ad uccidere l'amatissimo capitano della Fiorentina sarebbe stata una “cardiomiopatia aritmogena diventricolare”.







