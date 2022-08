12.08.2022 h 17:45 commenti

Morte calciante, eseguita l'autopsia ma servono ulteriori accertamenti su un possibile problema congenito alle coronarie

Si è svolta stamani, 12 agosto, l'autopsia sul corpo di Jonathan Gaddo Giusti, il 31enne dipendente di una ditta di termoidraulica e calciante della Palla Grossa morto il pomeriggio di sabato 6 agosto nella sua abitazione, oltre 48 ore dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso dove giovedì notte si era presentato per un dolore toracico. Morte per cui la Procura di Prato ha indagato i cinque sanitari, quattro medici e un infermiere, che si sono occupati del ragazzo, dal triage alle dimissioni, avvenute circa 9 ore dopo alla luce dell'esito negativo di tutti gli esami effettuati. All'esame autoptico, eseguito dal medico legale Luigi Papi di Pisa e dallo specialista in medicina d'emergenza Alberto Conti di Massa, hanno preso parte anche i consulenti nominati dagli indagati e dai genitori del ragazzo.Secondo quanto appreso, i protocolli seguiti dai sanitari del Santo Stefano per indagare le cause di un generico dolore toracico, sono stati rispettati e l'esito negativo degli accertamenti non ha fatto scattare approfondimenti clinici di secondo e terzo livello. Non ci sarebbe stata dunque, negligenza o imperizia da parte del personale del pronto soccorso che si è occupato del giovane.L'autopsia ha accertato che la morte è avvenuta per arresto cardiaco ma è solo attraverso l'esito dei prelievi istologici che sarà chiaro il motivo che lo ha provocato. Sembrerebbe escluso che si sia trattato di un infarto evoluto (cioè iniziato da tempo e concluso tragicamente il sabato) mentre sarebbe emerso un problema legato a un difetto congenito alle coronarie, che potrebbe aver provocato il malore fatale. Solo l'esito dei prelievi, compreso quello tossicologico, potranno spiegare se questo fosse rilevabile dai medici del pronto soccorso già 48 ore prima che si manifestasse e con gli esami previsti dai protocolli sui dolori toracici.In sostanza, per dare risposte certe a un caso complesso come questo ci vorrà l'esito dei prelievi istologici che dovrebbe richiedere una ventina di giorni. Certo è che dall'esame non sarebbero emerse evidenze significative direttamente correlabili alla condotta dei medici del pronto soccorso. Per l'avvocato Marliani, legale della mamma del 31enne quanto emerso oggi "non è totalmente estraneo all'accesso al pronto soccorso ma solo dai prelievi istologici avremo delle risposte certe su cosa e quando. In quegli esami ci sono degli aspetti che potevano essere approfonditi prima delle dimissioni come il rallentamento del movimento del ventricolo destro emerso dall'Ecg.E ancora. Sul referto, alla diagnosi c'è scritto: dolore toracico. Ma il dolore toracico è un sintomo, non la diagnosi. Con questo non vogliamo fare i conti prima del tempo ma sottolineare che i punti su cui far luce sono diversi".I due consulenti della procura hanno 60 giorni di tempo per depositare la loro relazione alla luce degli accertamenti scientifici che arriveranno nelle prossime settimane e di quanto già hanno potuto vedere oggi. La salma di Giusti dovrebbe essere liberata dalla procura nelle prossime ore per tornare nelle disponibilità della famiglia.