Morte calciante, ci sono cinque indagati. Dall'autopsia si attendono le risposte decisive

Si tratta dei sanitari del pronto soccorso che si sono occupati del giovane dal triage alle dimissioni. La Procura ha nominato due consulenti esterni all'ambiente per effettuare l'autopsia

(e.b.)

Quattro medici e un infermiere del pronto soccorso dell'ospedale di Prato sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo per la morte di Jonathan Gaddo Giusti, il 31enne dipendente di una ditta di termoidraulica e calciante della Palla Grossa, avvenuta nella sua abitazione il pomeriggio di sabato 6 agosto, oltre 48 ore dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso dove giovedì notte si era presentato per un dolore toracico. La Procura ha indagato tutti i sanitari che si sono occupati del ragazzo, dal triage alle dimissioni, avvenute circa 9 ore dopo alla luce dell'esito negativo di tutti gli esami effettuati.La Procura ha nominato due consulenti per effettuare l'autopsia sul corpo del giovane, prevista oggi ma slittata a domani per un difetto di notifica a uno dei legali. Si tratta di due professionisti estranei all'ambiente dell'Asl Toscana centro di cui i 5 indagati sono dipendenti, affinchè non ci siano ombre sull'esito di questo accertamento: il medico legale viene dall'azienda ospedaliera universitaria di Pisa e si chiama Luigi Papi, mentre lo specialista in medicina d'emergenza è Alberto Conti, primario del pronto soccorso di Massa Carrara.Assisteranno all'esame anche i consulenti di parte nominati dagli indagati.Tre le pagine di quesiti a cui l'autopsia dovrà dare una risposta per capire la causa della morte e se poteva essere evitata. Ad esempio è stato richiesto se il giovane fosse affetto da patologie pregresse. Inoltre sarà effettuato l'esame tossicologico.Solo attraverso questi riscontri scientifici, sarà possibile avere un quadro più chiaro sulle eventuali responsabilità dei sanitari del pronto soccorso pratese. Gli esami effettuati, tutti dall'esito negativo, erano sufficienti a indagare l'origine del dolore toracico lamentato dal ragazzo? I comportamenti avuti da Giusti nelle 48 ore successive alle dimissioni, come l'essere tornato a lavorare nonostante i due giorni di riposo indicati nel referto, possono aver avuto un ruolo nella morte del ragazzo?Le risposte a questi e ad altri dubbi sono fondamentali per far luce sulla triste vicenda e capire se ci siano o meno responsabilità penali.