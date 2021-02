04.02.2021 h 17:25 commenti

Morte Astori, la compagna Francesca Fioretti in aula: "Ho fiducia nella giustizia"

Stamani a Firenze una nuova udienza nel processo per la morte del capitano della Fiorentina che vede sul banco degli imputati il cardiologo pratese Giorgio Galanti. La perizia disposta dal giudice scagionerebbe il medico

"E' stata un'udienza significativa, confermo e ribadisco la fiducia nella giustizia e il 2 aprile sarò di nuovo qui". Lo ha detto la compagna di Davide Astori, Francesca Fioretti, uscendo dal palazzo di giustizia a Firenze dove questa mattina, 4 febbraio, si è celebrata un'udienza del processo con rito abbreviato per la morte del calciatore, che vede imputato con l'accusa di omicidio colposo il professor Giorgio Galanti, noto cardiologo pratese ed ex direttore della Medicina sportiva di Careggi. Il cuore del calciatore si fermò il 4 marzo del 2018 alla vigilia di una partita contro l'Udinese a causa di una aritmia ventricolare maligna, provocata dalla grave patologia cardiaca della quale soffriva e che non gli fu mai diagnosticata.

Galanti è stato l'ultimo ad aver visitato Astori e ad avergli rinnovato l'idoneità all'agonismo. Secondo il pubblico ministero Antonino Nastasi, il medico non avrebbe investigato su alcune anomalie cardiache di Astori. La tesi dell'accusa è che attraverso un holter sarebbe stato possibile individuare la patologia di cui soffriva il calciatore: la cardiomiopatia aritmogena.

L'udienza davanti al gip questa mattina è iniziata alle 11 ed è durata poche ore. Il tempo per i consulenti di esporre le perizie chieste dal gip e che, a quanto pare, sono favorevoli all'indagato. Emergerebbe infatti che la patologia non era così palese e forse neanche con l'holter si sarebbe potuta scoprire.