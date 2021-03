11.03.2021 h 13:04 commenti

Morte Astori, il cardiologo pratese Galanti rischia un altro processo

Nuove accuse dalla procura di Firenze per l'ex direttore sanitario di medicina dello sport del policlinico di Careggi. L'inchiesta è relativa alla falsificazione del certificato di un esame a cui il capitano della Fiorentina non sarebbe mai stato sottoposto. La richiesta di rinvio a giudizio riguarda anche altri due medici

Rischia un altro processo Giorgio Galanti, il cardiologo pratese già a giudizio, con l'accusa di omicidio colposo, per la morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina deceduto il 4 marzo 2018 a causa di una patologia cardiaca mai diagnosticata. La procura di Firenze, nell'ambito di un altro procedimento sempre legato ad Astori – in questo caso si parla della falsificazione del certificato di un esame a cui il calciatore non sarebbe mai stato sottoposto – ha chiesto il rinvio a giudizio per tre persone. Rischiano il processo Galanti, nella sua qualità di ex direttore sanitario di medicina dello sport del policlinico fiorentino di Careggi, del suo successore Pietro Amedeo Modesti e per Loira Tonicelli, medico dello sport. I tre compariranno davanti al giudice delle udienze preliminari il prossimo 21 ottobre.

Il processo per la morte di Davide Astori riprenderà il 2 aprile; il cardiologo pratese ha scelto il rito abbreviato. Secondo la ricostruzione medico-legale, il calciatore morì nel sonno, nella camera dell'albergo di Udine dove la Fiorentina era alloggiata in vista della partita di campionato, per una aritmia ventricolare maligna causata dalla grave patologia cardiaca di cui soffriva e mai rilevata.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus