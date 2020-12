15.12.2020 h 12:00 commenti

Mortalità, novembre mese nero per i decessi a Prato: sono stati 309, mai così tanti negli ultimi anni

Il totale dei morti conteggiati dal'Ufficio statistica del Comune fa del 2020 l'anno peggiore già adesso, quando manca ancora dicembre. L'incremento è superiore anche a quelle che sono le vittime ufficiali del covid

Nel periodo compreso tra il 1 e il 30 novembre di quest'anno sono morte nel comune di Prato 309 persone. Un numero molto alto ma anche atteso, alla luce delle tante vittime per il covid segnalate quotidianamente nei bollettini della Regione e dell'Asl. Lo scorso anno, nello stesso periodo, i decessi a Prato erano stati 190; uno in più nel 2018, mentre sia nel 2017 sia nel 2016 i morti erano stati 184 per scendere ai 173 del 2015, ultimo anno consultabile nella tabella comparativa diffusa dall'Ufficio Statistico del Comune.

A rendere ancora più nero il bilancio di questo terribile 2020 c'è anche il fatto che al 30 novembre, quando manca ancora un mese a chiudere l'anno, il numero di decessi registrato a Prato è già più alto di quello totale dei quattro anni precedenti: 2.223 morti finora contro i 2.130 totali dei 12 mesi del 2019, i 2.287 del 2018, i 2.166 del 2017, i 2.150 del 2016 e i 2.178 del 2015.

Se invece ci fermiamo al 31 novembre ecco che i numeri ci dicono che quest'anno abbiamo avuto +309 decessi rispetto a dodici mesi fa, +153 sul 2018, +253 rispetto al 2017, +277 sul 2016 e +233 sul 2015. Aumenti che, ad eccezione del 2018, sono superiori a quelli che sono i morti covid certificati dalle autorità sanitarie al 30 novembre scorso, che erano 170. Segno evidente che la pandemia ha influito non solo sulle morti dirette ma anche su quelle indirette, provocate dal minor ricorso alle cure a causa degli ospedali affollati.