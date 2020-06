Una donna di 93 anni di Carmignano, positiva al tampone del coronavirus, è la vittima numero 48 del Covid19 a Prato. Il decesso, che risale a domenica 31 maggio, è stato segnalato oggi, 2 giugno, nel quotidiano bollettino della Regione. Lo stesso bollettino conteggia anche un nuovo caso di positività a Prato: è il primo dopo cinque giorni senza nuovi contagi. Adesso il totale dei pratesi che sono risultati infetti è di 565 dall'inizio dell'emergenza. L'Asl Toscana Nord non conferma però il caso, continuando a dare spero alla voce nuovi contagi relativa a Prato.

Se guardiamo il quadro dell'intera Toscana, i nuovi tamponi positivi sono 10 in più rispetto a ieri, scaturiti dall'analisi di sono 3.166 tamponi. I guariti crescono del 1% e raggiungono quota 8.053 (il 79,6% dei casi totali), mentre gli attualmente positivi sono oggi 1.011, dei quali 901 persone sono in isolamento a casa (asintomatici o con sintomi lievi) e 110 (di cui 25 in terapia intensiva) ricoverati negli ospedali della regione.

Si registrano in tutta la Toscana 5 nuovi decessi: 2 uomini e 3 donne, con un’età media di 83,6 anni.