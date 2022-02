02.02.2022 h 19:03 commenti

Morta la storica ginecologa Nara Bardazzi: in 40 anni di carriera ha fatto nascere 8mila pratesi

Fondatrice del primo Consultorio di via Franchi, era impegnata in prima linea anche nella prevenzione e cura dei tumori del collo dell’utero. La famiglia fonderà un'associazione a suo nome per aiutare le donne

Per oltre 40 anni è stata un punto di riferimento per le donne e per le neomamme e sono almeno 8mila i bambini e le bambine pratesi che sono venuti alla luce con la sua assistenza. Per questo la scomparsa della storica ginecologa pratese Nara Bardazzi, deceduta a 75 anni nei giorni scorsi al Santo Stefano dove era stata ricoverata con il Covid, ha suscitato una grandissima emozione in città. A lei, tra l'altro, si deve la fondazione dello storico Consultorio di via Franchi a Prato negli anni '70 dopo la legge istitutiva, essendo la prima donna a entrare nella dinamica della autogestione femminile, con lo slogan “Io sono Mia”.

Laureata in Medicina e Chirurgia nel 1972 all’Università di Firenze, si era poi specializzata in Ostetricia e Ginecologia e successivamente in Oncologia all’Università di Modena.

Giovanissima, Nara Bardazzi vinse una borsa di studio biennale presso l’Istituto Tumori di Milano. Ha poi svolto uno stage in tecniche chirurgiche presso il Memorial Hospital di Chicago, Illinois. Dopo una breve esperienza a Careggi, ecco il trasferimento a Prato dove ha lavorato in ospedale per 40 anni ininterrotti, ricoprendo fino al 2007 il ruolo di viceprimario durante il primariato di Paolo Ciolini.

Nei 40 anni di servizio all’Ospedale di Prato, Nara Bardazzi non si è limitata a far nascere i bambini, ma si è anche occupata attivamente della prevenzione e cura dei tumori del collo dell’utero, in quanto nella specializzazione il suo campo di intervento era soprattutto la oncologia ginecologica.

I colleghi la ricordano per una caratteristica fondamentale: era attenta a non ipermedicalizzare le problematiche femminili, pur essendo estremamente rigorosa nei suoi interventi medici.

All'attività medica, la dottoressa Bardazzi ha affiancato per molti anni l'attività di volontariato presso molteplici associazioni, tra cui il Centro Tumori di Prato e la Lilt, nonchè attività consultoriale.

Per ricordarla la famiglia, che ha già salutato Nara con rito religioso in forma strettamente privata, organizzerà una pubblica commemorazione, per consentire a tutti gli amici, colleghi ospedalieri, pazienti che lo desiderano di porgerle un ultimo saluto e omaggiarla in condizioni di sicurezza; notevole è infatti la quantità di persone che desiderano intervenire per ricordarla. La notorietà del personaggio tra coloro che l’hanno conosciuta ed apprezzata, sia come professionista che come donna, infatti, ha impedito di svolgere un funerale in forma pubblica a causa delle restrizioni occasionate dalle misure di sicurezza e prevenzione del contagio da Covid-19.

La famiglia ha intenzione di perpetuare la memoria di Nara istituendo una associazione a suo nome, in modo da onorare la sua memoria e aiutare le donne, come lei in tutta la sua vita ha sempre fatto, facendo del suo lavoro una missione.

Nara Bardazzi lascia i fratelli Ornaro e Silvano, le cognate Eunice e Susanna, le due nipoti Alessia e Ginevra e la pronipote Zoe, nonché gli amici di una vita e i colleghi.