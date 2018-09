07.09.2018 h 08:48 commenti

Morta la madre di "Pablito" Rossi, fatale un malore nella sua casa di Santa Lucia

Inutili i soccorsi del 118 chiamato dal figlio Rossano. La signora Amelia aveva 92 anni e continuava a vivere nella stessa abitazione dove aveva cresciuto i figli

E' morta all'età di 92 anni, nella sua abitazione di via Fucini a Santa Lucia, la madre del campione del mondo 1982 Paolo Rossi. La signora Amelia Ivana Carradori ha avuto un malore, probabilmente di natura cardiaca, che non le ha lasciato scampo. Inutile l'intervento del 118, chiamato dall'altro figlio Rossano, anche lui ex calciatore. A Santa Lucia sono intervenute due ambulanze e i soccorritori hanno cercato in tutti i modi di rianimare l'anziana, che però non ha mai ripreso conoscenza.

La tragedia è accaduta poco prima dell'ora di cena di ieri, 6 settembre. La madre dell'indimenticato "Pablito", nonostante l'età avanzata e qualche problema di salute, continuava a vivere nella stessa casa dove aveva cresciuto i suoi figli e dove, la sera dell'11 luglio 1982, tantissimi pratesi accorsero per festeggiare la vittoria nel Mondiale di calcio.

La salma della signora Amelia è esposta alle cappelle del commiato della Pubblica Assistenza in via San Jacopo mentre i funerali saranno celebrati domani sabato 8 settembre, alle 10 nella parrocchia Regina Pacis a Santa Lucia.