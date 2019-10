05.10.2019 h 16:50 commenti

Morso da un serpente mentre fa le pulizie di casa, ventiquattrenne finisce all'ospedale

E' successo a Vaiano, il ragazzo ha raggiunto a piedi il punto di primo soccorso della Misericordia, per evitare che il veleno andasse in circolo si era legato stretto il dito con una corda

Ha sentito un morso al dito della mano destra e quando ha alzato gli occhi ha visto allontanarsi un piccolo serpente scuro, così si è legato con una corda di fortuna il medio ed è corso al punto di primo soccorso della Misericordia di Vaiano. Protagonista un ragazzo di 24 anni che, questo pomeriggio 5 ottobre, stava facendo le pulizie di casa. "E’ arrivato a piedi e molto spaventato – raccontano i volontari- abbiamo immediatamente attivato l’ambulanza. Il dito era gonfio e quindi abbiamo temuto che il veleno potesse andare in circolo”.

Una paura, per fortuna, eccessiva; il ragazzo, visitato dal medico, è stato comunque trasportato in codice verde al santo Stefano per ulteriori controlli.



