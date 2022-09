26.09.2022 h 13:17 commenti

Morosità dei condomini, è allarme: a rischio forniture acqua e gas per tutto il palazzo

Secondo una stima di Anaci, il problema riguarda il 20% degli stabili gestiti con il sistema di riscaldamento e la distribuzione dell'acqua centralizzata. Il presidente Roberto Asaro: "Serve un sistema per il dilazionamento dei pagamenti, sono beni essenziali"

A rischio morosità il 20% dei condomini pratesi, Il caro bolletta e la situazione economica rende difficile, per molte famiglie, il pagamento delle rate condominiali con l'incubo per tutti, anche per chi è in regola, del taglio delle forniture, acqua e gas in primis.L'allarme è stato lanciato dalla sezione pratese Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, che da diversi mesi monitora la situazione e chiede ai gestori di energia e a Publiacqua un margine di trattative nella dilazione dei pagamenti. "Molti condomini hanno la gestione del servizio acqua e gas centralizzato - spiega il presidente Roberto Asaro - ovunque si registra un aumento delle spese fra il 45 e il 70%, ma soprattutto se prima, in caso di necessità, i pagamenti erano frazionati nell'arco di un anno, ora al massimo si arriva a 60 giorni. Una situazione drammatica anche perchè si tratta di beni essenziali".Diventa anche difficile trovare nuovi gestori per stipulare contratti energetici più vantaggiosi. "Una possibile soluzione - continua Asaro - potrebbe essere la creazione di un fondo condominiale comune a cui attingere in caso di bisogno. Ipotesi che però, per la pesante crisi economica che colpisce le famiglie, diventa impossibile da proporre: se non si riescono a pagare le bollette, figuriamoci accantonare una cifra per le emergenze".il mancato pagamento delle bollette poi si ripercuote su tutta la filiera dei servizi: "Le forniture dei servizi - spiega il presidente di Anaci - sono le prime ad essere saldate appena c'è la disponibilità economica, ma ovviamente abbiamo ritardi in tutti i saldi delle fatture: dalle imprese di pulizie agli spurghisti, innescando così un circolo vizioso".