Morirono sulla pista ciclabile a Iolo, dopo 17 anni i familiari ancora aspettano l'ultima parola sul risarcimento

La Cassazione ha ordinato alla Corte di Appello di Firenze di rivalutare la richiesta dei parenti di una donna e di un uomo che persero la vita, a gennaio e novembre del 2005, nello stesso tratto di strada

Due incidenti mortali in appena dieci mesi in via Manzoni a Iolo, processi a carico dell'ex dirigente del Comune di Prato, Lorenzo Frasconi, incartamenti arrivati fino alla Corte di Cassazione che in questi giorni, a diciassette anni dalle tragedie e a più di dieci dalla prima sentenza, ha ordinato alla Corte di Appello di Firenze di rivalutare la richiesta di risarcimento avanzata dai familiari delle vittime. Una vicenda lunga, costellata da numerosi passaggi giudiziari e da un batti e ribatti di carte bollate con un braccio di ferro, giocato fuori dalle aule di giustizia, tra il Comune e la Provincia di Prato, ente proprietario della strada su cui convergeva la ciclabile e, perciò, nell'ipotesi difensiva, ente responsabile della messa in sicurezza.Per le morti di Amelia Iolanda Bini, il 21 gennaio 2005, e di Salvatore Costantino, il 4 novembre dello stesso anno, entrambi travolti da auto in transito mentre attraversavano la pista ciclabile in via Manzoni a Iolo, finì sotto processo, accusato di omicidio colposo, l'allora dirigente Frasconi, nella sua qualità di capo dell'ufficio tecnico del Comune. L'ingegnere fu condannato in primo grado e assolto in Appello. I familiari, costituiti parte civile, impugnarono la sentenza reclamando il fatto che i giudici di secondo grado non avessero preso in considerazione il capitolo 'risarcimento'. La Cassazione dette loro ragione ma tutto naufragò nuovamente in secondo grado con una serie di motivazioni tra cui l'esclusione della posizione di garanzia dell'ingegnere messa in capo, invece, alla Provincia. Una lettura respinta dalla Corte suprema che ha cassato la sentenza e, dunque, rimandato il fascicolo ai giudici di Appello affinché valutino nuovamente i termini della richiesta di risarcimento avanzata dai familiari, dodici i tutto, assistiti dall'avvocato Gianpiero Renzo. Sull'assoluzione non ci sono invece discussioni e perciò Lorenzo Frasconi è uscito assolto dal procedimento penale.La pista ciclabile in via Manzoni, strada provinciale, provocò molte proteste tra gli abitanti della zona e non solo. Principale motivo delle preoccupazioni era il livello di sicurezza. Il progetto, redatto da Frasconi, prevedeva all'intersezione tra la ciclabile e la strada provinciale, sprovvista di illuminazione, un sistema di segnaletica orizzontale, verticale e di illuminazione che consentisse a ciclisti e pedoni di attraversare senza pericolo, oltre ad un semaforo a chiamata per obbligare i veicoli a fermarsi e agevolare l'attraversamento delle persone. La pista fu inaugurata anche senza le opere di sicurezza, fatta eccezione per i cartelli stradali che avvertivano gli automobilisti della presenza di bici e pedoni e bici e pedoni dell'interruzione della ciclabile in prossimità di via Manzoni.Amelia Iolanda Bini e Pietro Costantino subirono la stessa sorte: entrambi falciati da un'automobile ed entrambi intorno alle 18. “Dopo i due incidenti – si legge nella sentenza della Cassazione – l'amministrazione comunale realizzò un sottopasso, prima non praticabile”.